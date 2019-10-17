Экономика
СаминвесторЦБ хочет блокировать счета собственников банков без решения суда
Сегодня, 17 октября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ хочет создать новый правовой механизм борьбы с выводом активов, который позволит ему блокировать счета и операции с имуществом владельцев финансовых организаций до того, как суд решит взыскать с них убытки.
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с чего всё началось
Центробанк хочет создать новый правовой механизм, который позволит ему бороться с выводом активов, действуя на упреждение: блокировать счета и операции с имуществом лиц, контролирующих финансовые организации, до того, как суд решит взыскать с них убытки.Ведомостивчера в 16:40
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ЦБ хочет блокировать счета собственников финансовых организаций до взыскания убытков судом
Коммерсантъвчера в 21:11
ЦБ хочет блокировать имущество и деньги реальных собственников финансовых организаций
Ведомостивчера в 16:40
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