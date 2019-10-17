Экономика

СаминвесторСаминвесторЦБ хочет блокировать счета собственников банков без решения суда

Сегодня, 17 октября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ хочет создать новый правовой механизм борьбы с выводом активов, который позволит ему блокировать счета и операции с имуществом владельцев финансовых организаций до того, как суд решит взыскать с них убытки.
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с чего всё началось

ЦБ хочет блокировать имущество и деньги реальных собственников финансовых организаций

Центробанк хочет создать новый правовой механизм, который позволит ему бороться с выводом активов, действуя на упреждение: блокировать счета и операции с имуществом лиц, контролирующих финансовые организации, до того, как суд решит взыскать с них убытки.
Ведомостивчера в 16:40

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ЦБ хочет блокировать счета собственников финансовых организаций до взыскания убытков судом

Коммерсантъвчера в 21:11

«Ведомости»: ЦБ намерен блокировать имущество реальных собственников финорганизаций

ТАСС01:22

В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

РБКвчера в 23:20

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РИА Новости01:57

ЦБ хочет сам искать реальных собственников организаций и блокировать их активы

Znak.comвчера в 20:32

Центробанк хочет блокировать счета бизнесменов до суда

URA.Ruвчера в 18:14

ЦБ хочет блокировать имущество и деньги реальных собственников финансовых организаций

Ведомостивчера в 16:40
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В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

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Хоккей

Адмирал — Локомотив 3:4 (Серия буллитов)

Ярославский "Локомотив" на выезде по буллитам обыграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервал победную серию команды из Владивостока, которая до этого выиграла пять встреч подряд.
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Политика

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56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике

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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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Брат Нурмагомедова заявил о непричастности семьи к избиению Мирзаева

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Политика

Синод РПЦ обсудит отношения с Элладской церковью

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Финляндия начнет выдавать шенгенские визы на пять лет

Финляндия с 11 ноября начнет выдавать россиянам шенгенские визы сроком до пяти лет и изменит ее внешний вид.
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В Москве лжеврач продавал пенсионерам гречку под видом лекарства

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Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
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Политика

Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
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Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери

В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
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В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»

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Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
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Ольга Кормухина судится с Полиной Гагариной из-за Цоя

Певица Ольга Кормухина подала в Тверской суд столицы иск против своей коллеги Полины Гагариной из-за песни Виктора Цоя «Кукушка».
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