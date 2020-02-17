Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство проходят оценку регулирующего воздействия, сообщает РБК.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
РБК16:01

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ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

РБК16:01

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

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