Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.

с чего всё началось

ЦБ предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными. Например, среди новых обстоятельств — операции по покупке виртуальных активов. Убрать предлагается основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.

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