Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными. Например, среди новых обстоятельств — операции по покупке виртуальных активов. Убрать предлагается основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
РБК16:01

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ЦБ меняет основания для блокировки счетов

News.ru18:29

ЦБ пересмотрел поводы для блокировки счетов

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ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

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ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости17:20

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

РБК16:01
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