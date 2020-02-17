Экономика
КоммерсантъЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
ЦБ предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными. Например, среди новых обстоятельств — операции по покупке виртуальных активов. Убрать предлагается основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.
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с чего всё началось
Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.РБК16:01
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