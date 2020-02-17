Экономика
КоммерсантъЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство проходят оценку регулирующего воздействия, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить194
с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБК16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Экономика
Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год
По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Происшествия
ФСБ пресекла в Сибири нелегальный канал миграции
Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых человек, организовавших канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам.
Шоу-бизнес
Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения
Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
Наука
Предки современных птиц стали теплокровными еще 75 миллионов лет назад
Как показали исследования яичной скорлупы динозавров, предки современных птиц, живущих в Канаде 75 миллионов лет назад, очень рано стали теплокровными.
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении части Алеппо от боевиков
Сирийские правительственные войска при поддержке России захватили большую часть удерживаемой боевиками провинции Алеппо, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Сирии.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.
Политика
В МИД Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Как передает норвежский портал High North News со ссылкой на слова замглавы МИДа Аудуна Халворсена, в Осло отказались от предложений консультаций по вопросу жизни на Шпицбергене, инициированных главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл изменились после ухода из королевской семьи
Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились после выхода из королевской семьи. Об этом People сообщил близкий к паре источник.
Наука
Найдена связь между числом сексуальных партнеров и развитием рака
Британские ученые давно предположили, что между риском развития рака и числом сексуальных партнеров есть взаимосвязь.
Футбол
Российский форвард оформил хет-трик за молодежку «Монако»
Российский нападающий Кирилл Климов отметился хет-триком за «Монако» U-19 в матче молодежного первенства Франции против «Канна».
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Футбол
Смолов забил первый гол в чемпионате Испании
Происшествия
Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Футбол
Игрок «Порту» демонстративно ушёл с поля из-за расизма
Марега демонстративно покинул поле, несмотря на активные уговоры партнёров по команде пересмотреть своё решение.
Происшествия
Владимир Путин помиловал трех россиян
Двух женщин и мужчину помиловал 14 февраля Владимир Путин. Президент России подписал соответствующие указы.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Здоровье
Диетологи: как есть сладкое и не толстеть
Как рассказала диетолог в интервью РИА Новости, чтобы похудеть или оставаться стабильно в своем весе надо научиться отказываться от еды в тот момент, когда чувство голода ушло.
Культура
Автор саундтрека к сериалу «Бригада» трагически погиб в Австралии
Композитор Андрей Иванов, создатель саундтрека к сериалу «Бригада», один из основателей музыкального проекта «Triplex», погиб в Австралии.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Общество
Пилот, который два часа кружил над Кольцово, оказался популярным блогером
Самолетом, который два часа не мог сесть в Кольцово из-за тумана 15 февраля, управлял пилот Алексей Кочемасов, более известный как блогер летчик Леха.
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Политика
Трамп на лимузине открыл главный этап гонок NASCAR во Флориде
Лидер США проехал на лимузине по гоночной трассе в штате Флорида, где начались заезды Национальной ассоциации гонок NASCAR.