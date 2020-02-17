ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.

с чего всё началось

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство проходят оценку регулирующего воздействия, сообщает РБК.

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