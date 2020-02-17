Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство проходят оценку регулирующего воздействия, сообщает РБК.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК16:01

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Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъ23:07

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

РИА Новости22:01

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

РБК16:01

ЦБ меняет основания для блокировки счетов

News.ru18:29

ЦБ впервые за восемь лет существенно скорректирует практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства

Эхо Москвы18:11

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости17:20

Основания для блокировки счетов россиян изменят

Lenta.ru21:16
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Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
РБК 14 февраля в 08:17
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Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
RT на русском 10:19
Происшествия

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Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления (ПУ) ФСБ задержали пятерых человек, организовавших канал незаконной миграции в Россию и вывоз детей из страны по фиктивным документам.
ТАСС 22:47
Шоу-бизнес

Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения

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Наука

Предки современных птиц стали теплокровными еще 75 миллионов лет назад

Как показали исследования яичной скорлупы динозавров, предки современных птиц, живущих в Канаде 75 миллионов лет назад, очень рано стали теплокровными.
Planet Today 15:48
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении части Алеппо от боевиков

Сирийские правительственные войска при поддержке России захватили большую часть удерживаемой боевиками провинции Алеппо, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Сирии.
Коммерсантъ 12:59
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 12:30
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.
РБК 19:54
Происшествия

В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка

BFM.ru 13:35
Политика

В МИД Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Как передает норвежский портал High North News со ссылкой на слова замглавы МИДа Аудуна Халворсена, в Осло отказались от предложений консультаций по вопросу жизни на Шпицбергене, инициированных главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Piter.tv вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл изменились после ухода из королевской семьи

Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились после выхода из королевской семьи. Об этом People сообщил близкий к паре источник.
Политическая Экспертиза вчера в 06:44
Культура

Мундир ветерана Великой Отечественной войны выставят в музее в Якутии

Красная весна 04:57
Наука

Найдена связь между числом сексуальных партнеров и развитием рака

Британские ученые давно предположили, что между риском развития рака и числом сексуальных партнеров есть взаимосвязь.
Rusargument вчера в 23:35
Футбол

Российский форвард оформил хет-трик за молодежку «Монако»

Российский нападающий Кирилл Климов отметился хет-триком за «Монако» U-19 в матче молодежного первенства Франции против «Канна».
Матч ТВ 14:16
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России вчера в 07:33
Футбол

Смолов забил первый гол в чемпионате Испании

Ведомости 16:52
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru 00:55
Происшествия

Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
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Биатлон

Биатлонист Логинов завоевал вторую медаль на ЧМ в Италии

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Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости 21:38
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК 12:54
Футбол

Игрок «Порту» демонстративно ушёл с поля из-за расизма

Марега демонстративно покинул поле, несмотря на активные уговоры партнёров по команде пересмотреть своё решение.
Евро-футбол.ру 15:28
Происшествия

Владимир Путин помиловал трех россиян

Двух женщин и мужчину помиловал 14 февраля Владимир Путин. Президент России подписал соответствующие указы.
Pravda.Ru 14 февраля в 08:40
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM 19:59
Здоровье

Диетологи: как есть сладкое и не толстеть

Как рассказала диетолог в интервью РИА Новости, чтобы похудеть или оставаться стабильно в своем весе надо научиться отказываться от еды в тот момент, когда чувство голода ушло.
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Культура

Автор саундтрека к сериалу «Бригада» трагически погиб в Австралии

Композитор Андрей Иванов, создатель саундтрека к сериалу «Бригада», один из основателей музыкального проекта «Triplex», погиб в Австралии.
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Армия и оружие

В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Военное дело вчера в 11:41
Общество

Пилот, который два часа кружил над Кольцово, оказался популярным блогером

Самолетом, который два часа не мог сесть в Кольцово из-за тумана 15 февраля, управлял пилот Алексей Кочемасов, более известный как блогер летчик Леха.
URA.Ru вчера в 12:27
Политика

В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Газета.Ru 15:37
Политика

Трамп на лимузине открыл главный этап гонок NASCAR во Флориде

Лидер США проехал на лимузине по гоночной трассе в штате Флорида, где начались заезды Национальной ассоциации гонок NASCAR.
Общественное телевидение России 20:47
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