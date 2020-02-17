Экономика

Вести.RuВести.RuБанк России хочет изменить критерии сомнительных операций

Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета. Перечень таких операций, которых существует более ста, не менялся с момента создания – в течение 8 лет. Центробанк намерен исключить некоторые критерии и ввести ряд новых, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
РБКвчера в 16:01

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:01

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъвчера в 23:07

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов

РИА Новостивчера в 22:01

Центробанк впервые за восемь лет изменил правила блокировки счетов россиян

URA.Ruвчера в 21:30

ЦБ впервые за восемь лет существенно скорректирует практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства

Эхо Москвывчера в 18:11

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов

RT на русскомвчера в 22:59
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Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.
РБК вчера в 19:54
Происшествия

В Саратове пешеход погиб под колесами экскаватора

АиФ Саратов 00:31
Хоккей

«Баффало» обыграл «Торонто», Коршков забил гол в дебютном матче в НХЛ

Metaratings 00:18
Общество

В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте

Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:05
Экономика

Сбербанк допустил другие банки к сервису быстрых расчетов «Яндекс.Кассы»

Сбербанк и «Яндекс.Касса» допустили к своему сервису мгновенных расчетов между юридическими лицами сторонние банки, рассказал РБК представитель «Яндекс.Кассы» (принадлежит компании «Яндекс.Деньги» — «дочке» Сбербанка).
РБК вчера в 23:01
Происшествия

Самолет Уфа-Пхукет сменил курс и приземлился в Москве

Самолет, который следовал рейсом Уфа-Пхукет, сменил курс и приземлился в аэропорту Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:03
Общество

В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта

В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Коммерсантъ 00:38
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Известия вчера в 16:20
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
RT на русском вчера в 16:53
Общество

Детские сады эвакуируют в крупнейших городах Дальнего Востока

Детские сады эвакуируют утром в понедельник, 17 февраля, во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщили в администрациях городов.
Известия вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»

Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
OAnews вчера в 09:30
Происшествия

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
Газета.Ru 00:31
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости вчера в 13:48
Шоу-бизнес

Певица Валерия показала свое фото без ретуши

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юморист выложил фото певицы Седаковой без фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 17:31
Происшествия

В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора

Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.
РИА Новости вчера в 23:39
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Уход из королевской семьи изменил отношения Меган Маркл и принца Гарри

Выход из королевской семьи сказался на отношениях принца Гарри и Меган Маркл.
iReactor 15 февраля в 16:08
Политика

Трамп требовал убийства сына бен Ладена в обход других опасных угроз

Президент США Дональд Трамп выступал с требованием устранить сына основателя "Аль-Каиды"* Хамзу бен Ладена к американским спецслужбам, несмотря на существующие более опасные террористические угрозы.
Газета.Ru вчера в 22:47
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News вчера в 04:09
Авто

Новый Kia Sorento представили официально

Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Новые автомобили вчера в 22:29
Политика

Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше

Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:30
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Космос

Модель разрешила жидкий рассол на Марсе лишь на несколько часов в год

Математическая модель показала, что на поверхности Марса в жидком состоянии может оставаться лишь крепкий рассол — в только в течение нескольких часов в году при подходящих условиях.
N+1 14 февраля в 08:22
Общество

Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества

Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
РИА Новости вчера в 17:43
Биатлон

Норвежские биатлонисты остались недовольны победой Логинова

Невские Новости 15 февраля в 13:51
Политика

Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
РБК 15 февраля в 15:44
Экономика

Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса

Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.
РИА Новости вчера в 21:25
Общество

В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Известия 15 февраля в 08:40
Экономика

Пенсионеров, получающих пенсию на карточку, ждут изменения

В этом году изменения ждут пенсионеров, получающих пенсии на банковские карточки.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 23:48
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