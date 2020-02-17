Экономика
Вести.RuБанк России хочет изменить критерии сомнительных операций
Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета. Перечень таких операций, которых существует более ста, не менялся с момента создания – в течение 8 лет. Центробанк намерен исключить некоторые критерии и ввести ряд новых, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.РБКвчера в 16:01
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