Экономика
КоммерсантъЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство (.pdf) проходят оценку регулирующего воздействия, заметил РБК.
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с чего всё началось
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.РБК16 февраля в 16:01
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ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
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С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
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На Украине запретили фильм с Зеленским
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