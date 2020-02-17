Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.

с чего всё началось

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство (.pdf) проходят оценку регулирующего воздействия, заметил РБК.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Политика В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.

Политика В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США «Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на десять дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности России в связи с невыдачей делегату американской визы», — говорится в пресс-релизе организации, который приводит ТАСС.

Общество Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.

Финансы Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.

Общество Карантинный период для эвакуированных из Китая в Тюмень завершен Карантинный период для россиян и граждан стран СНГ, эвакуированных 5 февраля из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью, завершен, первые 62 человека оттуда отправляются в аэропорт.

Политика Собчак был очень самонадеянным – Кудрин Анатолий Собчак был очень самонадеянным человеком, именно этим можно объяснить его поражение на выборах губернатора Санкт-Петербурга, считает глава Счётной палаты России Алесей Кудрин, который в 1990-е годы работал в команде первого мэра Северной столицы.

Экономика АФК Система приобретет немецкую сеть гипермаркетов Real Люксембургская компания SCP Group SARL, 49% которой принадлежит АФК «Система», объявила о приобретении немецкой сети гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний.

Экономика Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.

Авто Обновленную Hyundai Solaris представили в России До конца февраля автолюбители смогут стать обладателями обновленной Hyundai Solaris. Машину представили на петербургском заводе.

Общество Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.