Экономика
BFM.ruЦБ разработал новые основания для блокировки счетов
Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов. Как пишет РБК, регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.
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с чего всё началось
Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.РБК16 февраля в 16:01
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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом
Царьградвчера в 06:27
ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
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Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала фото, на котором полностью обнажена
Например, вчера Кристина разместила очень пикантный снимок. На фото Асмус совершенно голая стоит под водой.
Политика
Гречушкина станет новым министром правительства Саратовской области
Депутаты Саратовской областной думы согласовали кандидатуру Валентины Гречушкиной на должность заместителя председателя правительства Саратовской области, министра труда и социальной защиты.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Хоккей
Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
Гаджеты
Названы возможные даты презентации и выхода нового доступного iPhone
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса
Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.
Политика
Президент Португалии: Индия должна быть постоянным членам Совбеза ООН
Португалия поддерживает заявку Индии на постоянное членство в Совете Безопасности ООН, заявил португальский президент Марселу де Соуза 16 января.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Здоровье
От коронавируса умер главврач больницы в Ухане
Культура
Ургант сравнил приход Собчак на Первый с коронавирусом
Футбол
Кокорин сделал победный дубль в дебютном матче за «Сочи»
Общество
Фруде Берг обвинил спецслужбы Норвегии в своих проблемах в России
Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что его подставили норвежские спецслужбы.
Политика
Киев хочет прекратить войну в Донбассе. Но без потери территорий
Разрешить конфликт в Донбассе без потери территорий намерен президент Украины Владимир Зеленский, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 19 февраля журналистам телеканала «Украина 24».
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Автоспорт
Alfa Romeo представила новый гоночный болид C39
В первый день предсезонных тестов Формулы 1 команда Alfa Romeo представила свой новый гоночный болид с индексом C39.
Наука
В Австралии разгадали тайну следов динозавра на потолке пещеры
Что касается странного расположения следов, то это вполне нормальная для палеонтологов картина — следы динозавров часто обнаруживаются на потолках пещер.
Футбол
Ткаченко: Смолов находится в аренде без права выкупа. Она платная — 700 тысяч евро
Герман Ткаченко, агент футболиста Федора Смолова, рассказал о деталях перехода нападающего из московского «Локомотива» в испанскую «Сельту».
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Культура
В Челябинске может пройти фестиваль уличного искусства
Фестивали "Культурного кода" пройдут на выбранных территориях с 15 апреля по 30 октября.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
Армия и оружие
Экс-офицер СБУ рассказал, как Киев может скрыть военные преступления
Строительством баз в Мариуполе и Северодонецке Украина сделает невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Армия и оружие
ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ
Армия и оружие
В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе
Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.
Общество
Гидрометцентр назвал причины теплой зимы в России
«В этом году впервые сформировались условия, когда зимой нет мощного монгольского антициклона над азиатской частью страны, который обеспечивает морозы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.