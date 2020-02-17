Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ разработал новые основания для блокировки счетов

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов. Как пишет РБК, регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
РБК16 февраля в 16:01

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Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъ16 февраля в 23:07

Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

REGNUMвчера в 03:26

Центробанк изменил правила блокировки счетов, новая схема получения пенсий, СССР назвали незаконным государством. Главное за день — в подборке URA.RU

URA.Ru17 февраля в 13:15

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК17 февраля в 00:01

Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом

Царьградвчера в 06:27

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20
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Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости вчера в 12:32
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Кристина Асмус показала фото, на котором полностью обнажена

Например, вчера Кристина разместила очень пикантный снимок. На фото Асмус совершенно голая стоит под водой.
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Новости Саратова 02:40
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Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru вчера в 10:29
Хоккей

Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 00:17
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Названы возможные даты презентации и выхода нового доступного iPhone

Life.ru вчера в 04:03
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса

Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.
Lenta.ru 02:27
Политика

Президент Португалии: Индия должна быть постоянным членам Совбеза ООН

Португалия поддерживает заявку Индии на постоянное членство в Совете Безопасности ООН, заявил португальский президент Марселу де Соуза 16 января.
Красная весна 16 февраля в 11:51
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

РИА Новости вчера в 16:57
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 07:34
Здоровье

От коронавируса умер главврач больницы в Ухане

Znak.com вчера в 00:44
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Культура

Ургант сравнил приход Собчак на Первый с коронавирусом

iReactor вчера в 00:08
Футбол

Кокорин сделал победный дубль в дебютном матче за «Сочи»

ODDS.ru 17 февраля в 10:59
Общество

Фруде Берг обвинил спецслужбы Норвегии в своих проблемах в России

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что его подставили норвежские спецслужбы.
BFM.ru 01:22
Политика

Киев хочет прекратить войну в Донбассе. Но без потери территорий

Разрешить конфликт в Донбассе без потери территорий намерен президент Украины Владимир Зеленский, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 19 февраля журналистам телеканала «Украина 24».
Красная весна 02:52
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости вчера в 18:11
Автоспорт

Alfa Romeo представила новый гоночный болид C39

В первый день предсезонных тестов Формулы 1 команда Alfa Romeo представила свой новый гоночный болид с индексом C39.
Daily-Motor.Ru 02:58
Наука

В Австралии разгадали тайну следов динозавра на потолке пещеры

Что касается странного расположения следов, то это вполне нормальная для палеонтологов картина — следы динозавров часто обнаруживаются на потолках пещер.
Planet Today вчера в 03:10
Футбол

Ткаченко: Смолов находится в аренде без права выкупа. Она платная — 700 тысяч евро

Герман Ткаченко, агент футболиста Федора Смолова, рассказал о деталях перехода нападающего из московского «Локомотива» в испанскую «Сельту».
Metaratings 02:21
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Культура

В Челябинске может пройти фестиваль уличного искусства

Фестивали "Культурного кода" пройдут на выбранных территориях с 15 апреля по 30 октября.
Челябинск Сегодня вчера в 23:57
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета вчера в 03:53
Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
РИА Новости вчера в 19:30
Армия и оружие

Экс-офицер СБУ рассказал, как Киев может скрыть военные преступления

Строительством баз в Мариуполе и Северодонецке Украина сделает невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
РИА Новости вчера в 19:19
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Армия и оружие

ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ

Вести.Ru вчера в 04:20
Армия и оружие

В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе

Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.
Известия вчера в 07:41
Общество

Гидрометцентр назвал причины теплой зимы в России

«В этом году впервые сформировались условия, когда зимой нет мощного монгольского антициклона над азиатской частью страны, который обеспечивает морозы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
РБК 02:43
Происшествия

Трое российских полицейских покончили с собой в один день

Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 10:06
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