Экономика
РБКЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
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с чего всё началось
Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.РБКвчера в 16:01
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Общество
У замначальника ГИБДД Воронежа изымают 22 квартиры
Исковое заявление об изъятии 22 квартир на общую сумму 50 миллионов рублей у заместителя начальника ГИБДД по Воронежской области предъявил прокурор области 14 февраля, сообщает официальный сайт областной прокуратуры.
Политика
Путин не отправлял войска в Ливию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не отправлял российские войска в Ливию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Тело 60-летнего обезглавленного мужчины без определенного места жительства следователи СК обнаружили 14 февраля в квартире на улице 3-я Железнодорожная в Омске.
Общество
Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать
Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
Авто
Kia показала новый Sorento на официальных фото
Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Биатлон
Логинов завоевал вторую медаль на чемпионате мира по биатлону
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Общество
Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Политика
Переводчики Путина рассказали о работе с президентом
Переводчик отметил, что президент иногда произносит неожиданные фразы, которые могут поставить специалистов в ступор.
Авто
В Williams представили болид FW43
Гоночная команда Williams, которая занимается собственным изготовлением транспортных средств, провела презентацию новой версии гоночного болида Williams FW43.
Кино
В сеть попало первое видео со съемок «Отряда самоубийц 2»
В Twitter опубликовано первое видео со съемок фильма Джеймса Ганна "Отряд самоубийц 2".
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Общество
Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа
Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.
Шоу-бизнес
Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной
Подписчики заметили, что Долина выглядела на фотографиях совершенно другим человеком и догадались, что она делала пластику, дабы обновить свое лицо.
Шоу-бизнес
Лобода прокомментировала инцидент с «пьяными танцами»
Светлана Лобода прокомментировала видео со своего выступления, где она пыталась закинуть ногу за голову.
Здоровье
Минздрав предложил расширить Национальный календарь прививок
Министерство здравоохранения России предлагает рассмотреть возможность включения вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ) в Национальный календарь профилактических прививок, сообщил замглавы ведомства Сергей Краевой на парламентских слушаниях в Госдуме.
Энергетика
«Ъ»: поставки «Газпрома» в Турцию упали до минимума за 15 лет
Поставки российского газа в Турцию упали на 35%, до 15,5 млрд кубометров, что стало самым низким показателем с 2004 года, пишет газета "Коммерсантъ".