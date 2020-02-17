Экономика
КоммерсантъЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство проходят оценку регулирующего воздействия, сообщает РБК.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБКвчера в 16:01
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Происшествия
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»
Общество
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В этом году изменения ждут пенсионеров, получающих пенсии на банковские карточки.
Экономика
Жилищное строительство в России начало снижаться
С 1 июля 2019 г. площадь многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства, уменьшилась примерно на 18%, а количество застройщиков сократилось на 14%.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Политика
Лавров поведал о периоде упущенных возможностей в отношениях ЕС и РФ
По словам министра, последние годы стали для отношений между Россиией и ЕС "периодом упущенных возможностей".
Общество
В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Происшествия
В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги
В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
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Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
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Общество
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РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Общество
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Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Общество
В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Фигурное катание
Алина Загитова намекнула на свое возвращение в следующем сезоне
Приостановившая карьеру российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что намерена приложить максимум усилий для того, чтобы выступать на соревнованиях в следующем сезоне.
Политика
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
Футбол
Уткин подколол Дзюбу после гола Смолова «Реалу»
Российский нападающий Фёдор Смолов накануне забил первый гол за «Сельту».
Происшествия
В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка
Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.
Космос
NASA показало фото самых высоких облаков
Подчеркивается, что серебристые облака, или «ночные светящиеся облака», — самые высокие в атмосфере нашей планеты.
Общество
За сокрытие симптомов коронавируса в Китае объявили смертную казнь
По данным Deutsche Welle со ссылкой на информацию китайского суда, распространивший заболевание человек может быть приговорен к лишению свободы сроком от 10 лет до пожизненного заключения, а в отдельных случаях — к смертной казни.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Общество
Что запрещено делать в день Николы Студеного, 17 февраля
Сегодня запрещено желать другим зла, проклинать и завидовать.
Происшествия
В Кузбассе изъяли 45 тысяч литров опасного алкоголя с ацетоном
Сотрудники правоохранительных органов изъяли сорок пять тысяч литров поддельного алкоголя.
Происшествия
Суд оставил под стражей обвиняемого во взятке экс-главу Челябинска
Центральный райсуд Челябинска в декабре 2019 года избрал обвиняемому Тефтелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года, позже мера пресечения была продлена до 10 апреля 2020 года.
Политика
Трамп в разговоре с Эрдоганом осудил поддержку Россией Асада
Господин Трамп осудил поддержку Россией «преступлений режима Асада» и выразил негативное мнение по поводу иностранного военного вмешательства в дела Ливии.
Авто
Chevrolet Niva появилась у дилеров Lada
«АвтоВАЗ» не стал дожидаться «смены имиджа» и окончательной интеграции Chevrolet Niva в свой модельный ряд и уже сейчас запустил продажи внедорожника в дилерских центрах LADA.
Общество
В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте
Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Украина поможет эвакуировать граждан Аргентины из китайского Уханя
Напомним, местные власти Обуховского района Киевской области приняли решение не принимать граждан Украины, эвакуированных из Китая, поскольку на территории района нет подходящих для карантина объектов.
Общество
Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним
Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.
Происшествия
Двое рабочих погибли при падении сотовой вышки в Москве
Политика
В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»
Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Космос
Исследователи зафиксировали повторяющиеся сигналы из дальнего космоса
Армия и оружие