Экономика
КоммерсантъЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство проходят оценку регулирующего воздействия, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.РБКвчера в 16:01
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Главный принцип здорового питания, обеспечивающий полноценную жизнедеятельность, — потребление калорий должно быть сбалансировано с их расходом, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Новые флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi Pro только-только дебютировали в Китае.
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Общество
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Мировые СМИ рассказывают о том, что клинические испытания будут продолжаться даже после появления лекарства в продаже.
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Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
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Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
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Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Наука
Ярославль оказался во власти магнитных бурь
Во время магнитной бури возмущения магнитного поля на поверхности Земли имеют величину порядка одного процента от величины стационарного геомагнитного поля.
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Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
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Медицина по-прежнему больна, но ей помогут
Среди прочего: - будут сняты ограничения на закупку иностранных препаратов, если эффективных отечественных аналогов нет; - качество дженериков на российском рынке по сравнению с оригинальными препаратами проверят; - врач сможет назначать эффективные лекарства, а не лишь те, которые есть в аптеке.
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