Экономика
КоммерсантъЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство проходят оценку регулирующего воздействия, сообщает РБК.
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с чего всё началось
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.РБКвчера в 16:01
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Энергетика
Турция сокращает закупки у «Газпрома»
Главной причиной снижения стало падение спроса в Турции сразу на 35%, до 15,5 млрд кубометров, это самый низкий уровень с 2004 года.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Общество
Книжные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»
Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте».
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Общество
Роспотребнадзор предлагает наказывать за нарушения карантина
В ходе выступления лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ответственность за нарушение карантинного режима.
Армия и оружие
США, Эстония и Литва выполнят наблюдательный полёт над Россией
Совместная миссия США, Эстонии и Литвы с 17 по 21 февраля выполнит наблюдательный полёт над Россией и Белоруссией, а российские специалисты — над Грецией, сообщил начальник российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
Политика
Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока-2», заявил, что Россия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий, передает Bloomberg.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Общество
Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян
Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами
Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Армия и оружие
Россия завершила испытания перспективной торпеды
Обносов добавил, что корпорация сотрудничает с коллегами из компании «Сухой». Они обсуждают вооружение истребителей пятого поколения Су-57.
Политика
Лукашенко рассчитывает на поддержку РФ в укреплении безопасности на границе
Политик выразил надежду на более широкую поддержку как России, так и Евросоюза в вопросах укрепления защищённости общих границ.
Здоровье
Медики назвали продукты, способные спровоцировать выкидыш
Медики предупреждают, что употребление некоторых продуктов может спровоцировать выкидыш, сообщает «Дни24».
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Информацию подтвердили родственники звезды. Сейчас сотрудники полиции изучают обстоятельства смерти экс-возлюбленной принца Гарри.
Политика
The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии
Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
Происшествия
В Петербурге подан иск к ещё одной сбежавшей из больницы пациентке
В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор пытается в судебном порядке вернуть на карантин ещё одну сбежавшую из больницы имени Боткина пациенту, госпитализированную в медучреждение с подозрением на коронавирус.
Авто
Kia показала новый Sorento на официальных фото
Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Политика
На Украине закроют пропускной пункт в Донбасс
Контрольно-пропускной пункт «Марьинка» приостановит пропускные операции из-за работ по обновлению электросетей.
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.