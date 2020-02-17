Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство проходят оценку регулирующего воздействия, сообщает РБК.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБКвчера в 16:01

Подробнее о событии

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы03:30

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новостивчера в 22:01

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов

RT на русскомвчера в 22:59

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъвчера в 23:07

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:01

Центробанк впервые за восемь лет изменил правила блокировки счетов россиян

URA.Ruвчера в 21:30

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Энергетика

Турция сокращает закупки у «Газпрома»

Главной причиной снижения стало падение спроса в Турции сразу на 35%, до 15,5 млрд кубометров, это самый низкий уровень с 2004 года.
Коммерсантъ вчера в 11:24
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Общество

Книжные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»

Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте».
Ведомости 03:47
Культура

Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Paparazzi.ru 01:34
Происшествия

В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона

Российская газета 02:23
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews вчера в 13:20
Хоккей

«Баффало» обыграл «Торонто», Коршков забил гол в дебютном матче в НХЛ

Metaratings 00:18
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Общество

Роспотребнадзор предлагает наказывать за нарушения карантина

В ходе выступления лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ответственность за нарушение карантинного режима.
REGNUM 03:40
Армия и оружие

США, Эстония и Литва выполнят наблюдательный полёт над Россией

Совместная миссия США, Эстонии и Литвы с 17 по 21 февраля выполнит наблюдательный полёт над Россией и Белоруссией, а российские специалисты — над Грецией, сообщил начальник российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
RT на русском вчера в 18:01
Происшествия

Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 02:13
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
ТАСС вчера в 12:30
Политика

Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока-2», заявил, что Россия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий, передает Bloomberg.
РБК 15 февраля в 13:49
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Происшествия

Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
РИА Новости 03:26
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС вчера в 14:33
Общество

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Газета.Ru 03:29
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами

Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Bimru.ru вчера в 08:52
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Ведомости вчера в 21:38
Армия и оружие

Россия завершила испытания перспективной торпеды

Обносов добавил, что корпорация сотрудничает с коллегами из компании «Сухой». Они обсуждают вооружение истребителей пятого поколения Су-57.
Государственные Вести 14 февраля в 04:29
Политика

Лукашенко рассчитывает на поддержку РФ в укреплении безопасности на границе

Политик выразил надежду на более широкую поддержку как России, так и Евросоюза в вопросах укрепления защищённости общих границ.
News.ru 02:57
Здоровье

Медики назвали продукты, способные спровоцировать выкидыш

Медики предупреждают, что употребление некоторых продуктов может спровоцировать выкидыш, сообщает «Дни24».
Слово и Дело вчера в 12:15
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия вчера в 12:55
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Вести.Ru 02:02
Шоу-бизнес

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Информацию подтвердили родственники звезды. Сейчас сотрудники полиции изучают обстоятельства смерти экс-возлюбленной принца Гарри.
StarHit.ru 03:30
Политика

The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии

Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
Известия 02:36
Происшествия

В Петербурге подан иск к ещё одной сбежавшей из больницы пациентке

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор пытается в судебном порядке вернуть на карантин ещё одну сбежавшую из больницы имени Боткина пациенту, госпитализированную в медучреждение с подозрением на коронавирус.
REGNUM 03:55
Авто

Kia показала новый Sorento на официальных фото

Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Российская газета 01:01
Политика

На Украине закроют пропускной пункт в Донбасс

Контрольно-пропускной пункт «Марьинка» приостановит пропускные операции из-за работ по обновлению электросетей.
Украина.ру 03:25
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что делала пластику

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Аргументы недели вчера в 14:52
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