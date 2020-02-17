Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ разработал новые основания для блокировки счетов

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов. Как пишет РБК, регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК16 февраля в 16:01

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Главные новости к утру 17 февраля

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РИА Новости16 февраля в 22:01

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

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В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

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В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
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Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
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Трое российских полицейских покончили с собой в один день

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Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля.
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Россия атаковала район террористов в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
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В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

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