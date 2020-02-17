Экономика

РБКРБКЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Новый перечень «не является исчерпывающим», сказал РБК представитель ЦБ: «Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов».
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
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