Экономика
РБКЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Новый перечень «не является исчерпывающим», сказал РБК представитель ЦБ: «Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов».
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.РБК16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре эвакуированы все детские сады
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Единоборства
Джон Джонс: Блахович заслуживает титульный бой
Общество
У 44 американцев с лайнера Diamond Princess нашли коронавирус
У 44 граждан США, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в порту японского города Йокогама, выявлен коронавирус 2019-nCoV.
Происшествия
На железнодорожной станции в Хабаровском крае произошел пожар
На территории железнодорожной станции Амгунь Солнечного района Хабаровской области произошел пожар.
Авто
На Алтае построят новые заправки для электромобилей
До 2025 года в Сибири планируют построить 110 новых станций для зарядки электромобилей.
Экономика
Новый глава офиса президента Зеленского задекларировал доходы
Декларация о доходах нового главы офиса президента Украины Андрея Ермака была опубликована в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
Авто
Chevrolet Niva появилась у дилеров Lada
«АвтоВАЗ» не стал дожидаться «смены имиджа» и окончательной интеграции Chevrolet Niva в свой модельный ряд и уже сейчас запустил продажи внедорожника в дилерских центрах LADA.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева делает подтяжки лица, чтобы сохранить молодость
Алла Пугачева призналась, что не раз делала пластические операции.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Политика
Соавтор отвергнутого Киевом плана по Донбассу напомнил о словах Бисмарка
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал мирный план по урегулированию ситуации в Донбассе.
Политика
Моралес прокомментировал заморозку проекта Росатома в Боливии
В Росатоме сообщили, что не получали от Боливии официальных заявлений на этот счет, и что госкорпорация со своей стороны продолжает проект.
Культура
Дмитрий Черняков поставил «Садко» в Большом театре
Дмитрий Черняков поставил «Садко» в Большом театре На Исторической сцене Большого театра прошла премьера оперы Римского-Корсакова «Садко» в постановке Дмитрия Чернякова.
Общество
Названы лучшие по качеству жизни регионы России
РИА "Новости" провело исследование и составило рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Происшествия
Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки
Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Шоу-бизнес
Больная раком Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой
64-летняя актриса редко выходит в свет. Последние 12 лет народная артистка РФ борется с онкологическим заболеванием.
Экономика
Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.
Биатлон
Фуркад гордится братьями Бе за критику Логинова
Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о критике норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бе в адрес Александра Логинова.
Политика
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция продолжают контакты по Идлибу и пытаются найти пути выполнения договоренностей.
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Монпелье»
Футболисты «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции переиграли «Монпелье».
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Политика
Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
Общество
Изменения ждут пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту
Российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьезные изменения уже в этом году, сообщает PRIMPRESS.
Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink.
Армия и оружие
Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии
Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.