Экономика
Газета.RuЦБ хочет ограничить права неквалифицированных инвесторов
Как отмечается, изменения могут привести к сокращению категорий инвесторов с 4-х до 3-х. Кроме того, в законопроекте прописаны условия для выхода из категории особо защищаемых инвесторов. В новой версии лимит поднят до 1,4 млн рублей (до этого было 400 тыс. рублей).
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 13:20, Вашингтон
Путешествия
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
Здоровье
Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату
В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Армия и оружие
Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
Lenta.ru 03:47
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Экономика
Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ
Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Происшествия
В Тюмени разгорелся скандал из-за погибшего после ДТП
Как смогли выяснить «Известия», утром 22 сентября произошла путаница, которая привела к сомнениям у родственников в правдивости сообщений о смерти Юрия и к подозрениям в незаконном намерении врачей изъять органы на трансплантацию.
Известия 11:36
Общество
В России создали искусственное мясо
Искусственное мясо, созданное в России в лабораторных условиях, может появиться на прилавках уже к 2023 году.
BFM.ru 05:37
Политика
Волкер дал Киеву рекомендацию по возврату Крыма и Донбасса
Как только Украина станет демократическим государством — Крым и Донбасс к ней притянет, как к магниту.
ИА Новороссия 11:15
Общество
Ректора УрГЭУ Якова Силина раскритиковали за плагиат в диссертации
Российская академия наук признала диссертацию ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина неоригинальной, то есть с признаками плагиата, пишет Znak.
ТагилСити.ру 09:25
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под шуткой про Кононова
Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на лайк генерального директора красно-белых Томаса Цорна под шуткой про главного тренера команды Олега Кононова в социальных сетях.
RT на русском 12:21
Политика
Политолог оценил идею международного договора по Украине
Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами.
Комсомольская правда 09:25
Экономика
Белоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией
Кредитная история Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии.
Газета.Ru 01:39
Политика
Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Энергетика
Нефть Brent держится выше $64 за баррель
Нефть марки Brent переместилась в «красную зону», однако всё ещё держится выше $64 за баррель, 23 сентября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:28
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались
26-летняя Майли Сайрус недавно шокировала фанатов, разорвав помолвку с Лиамом Хемсвортом, а затем и вовсе отправила их в нокаут: отношений с 31-летней Кейтлин Картер от эпатажной певицы точно никто не ожидал.
Super.ru вчера в 04:27
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
REGNUM 11:44
Армия и оружие
Эрдоган: Турция завершила подготовку к операции в Сирии
Страна Советов on-line вчера в 05:20