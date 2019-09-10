Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ хочет ограничивать выдачу отдельных видов кредитов

Центральный банк хочет получить полномочия по ограничению выдачи отдельных видов кредитов и займов, говорится в консультативном докладе (.pdf) о развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Центральный банк хочет получить полномочия по ограничению выдачи отдельных видов кредитов и займов, говорится в консультативном докладе (.pdf
) о развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования.
Коммерсантъвчера в 09:56

Подробнее о событии

ЦБ предложил дать ему новые полномочия по контролю за долгами россиян

РБКвчера в 05:27

ЦБ назвал возможные дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

ТАССвчера в 05:44

ЦБ хочет решать за банки, сколько и каких кредитов выдавать населению

Ведомостивчера в 15:00

ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения

REGNUMвчера в 06:07

ЦБ хочет ограничивать выдачу отдельных видов кредитов

Коммерсантъвчера в 09:56

ЦБ РФ хочет полномочий для ограничения выдачи отдельных видов кредитов

Финмаркетвчера в 05:10

Аксаков не ждёт введения прямых ограничений на потребительские кредиты со стороны ЦБ

Парламентская газетавчера в 07:40
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
Политика

Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, свидетельствуют результаты голосования на официальном сайте Рады.
Rambler News Service 05:19
Происшествия

Шумахера тайно госпитализировали

Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Культура

Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»

РИА Новости 04:18
Происшествия

На красной ветке московского метро пассажир упал на рельсы

РИА Новости 04:33
Политика

«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации

Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
Общество

В Норильске выпал первый снег и началась метель

Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Политика

Захарова указала на фейковые заявления Болтона о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на фейк в заявлении Джона Болтона, который покинул во вторник пост советника президента США по национальной безопасности.
РЕН ТВ 05:12
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Общество

Синоптики заявили о приходе осени в Москву в выходные

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая осень с дождями и похолоданием до 11—16 °С ожидается в Москве в ближайшие выходные.
RT на русском 04:29
Общество

Приставам могут разрешить принудительно посещать квартиры россиян

Судебным приставам могу дать право на принудительный доступ в квартиры россиян – соответствующие поправки к законодательству разработали в Минюсте.
Ruposters.ru вчера в 08:06
Общество

Православным россиянам могут добавить выходной

Инициатива вводит новый праздничный день – Светлый пасхальный понедельник.
Бел.Ру 03:38
Транспорт

В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД

Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Религия

Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Общество

Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Коммерсантъ 03:25
Политика

Медведев: Торговые войны США и Китая снизили спрос на энергоносители

Торговые войны и противостояние США и Китая снизили спрос на энергоносители, РФ придется корректировать свои прогнозы — Медведев.
Евразия Daily 05:19
Наука

Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России

Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.
Индикатор 09 сентября в 05:30
Политика

Новое правительство сформировали в Японии

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране сформирован новый состав кабинета министров.
Известия 01:11
Происшествия

У севшего в Перми истребителя МиГ-31БМ найдена неисправность

RT на русском 04:49
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после суицида ученого у Госсовета Удмуртии

Во вторник утром около здания Госсовета Удмуртии перед очередной сессией совершил попытку суицида 79-летний бывший директор института человека Удмуртского госуниверситета, активист удмуртского движения Альберт Разин.
Интерфакс - Россия 04:35
Политика

Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.
RT на русском вчера в 23:11
Экономика

Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов

Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
РБК вчера в 17:01
Политика

В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК

Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре

OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Космос

Спектр-РГ: eROSITA «открывает» первый глаз

Научная Россия вчера в 08:21
Общество

В России из-за снижения доходов стали реже разводиться

С января по июль 2019 года число разводов в России снизилось на 12% по отношению к аналогичному периоду 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
REGNUM 01:29
Футбол

Англия пропустила от Косово на первой минуте матча

В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
Bobsoccer вчера в 14:57
Происшествия

В Нижегородской области локализовали пожар в промзоне

Ранее в региональном Минздраве сообщили, что два человека пострадали при пожаре в промзоне в Нижегородской области.
RT на русском вчера в 15:52
Гаджеты

Apple начала презентацию новых iPhone

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Турции погибли 10 человек

«В районе населённого пункта Калканлы перевернулся микроавтобус, погибли 10 человек, семеро ранены», — приводит издание слова губернатора провинции Октая Чагатая.
RT на русском 05:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное