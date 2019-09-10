с чего всё началось

Центральный банк хочет получить полномочия по ограничению выдачи отдельных видов кредитов и займов, говорится в консультативном докладе (.pdf) о развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования.

Политика Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, свидетельствуют результаты голосования на официальном сайте Рады.

Политика «Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.

Политика Захарова указала на фейковые заявления Болтона о России Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на фейк в заявлении Джона Болтона, который покинул во вторник пост советника президента США по национальной безопасности.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Общество Синоптики заявили о приходе осени в Москву в выходные Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая осень с дождями и похолоданием до 11—16 °С ожидается в Москве в ближайшие выходные.

Общество Приставам могут разрешить принудительно посещать квартиры россиян Судебным приставам могу дать право на принудительный доступ в квартиры россиян – соответствующие поправки к законодательству разработали в Минюсте.

Общество Православным россиянам могут добавить выходной Инициатива вводит новый праздничный день – Светлый пасхальный понедельник.

Транспорт В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.

Религия Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Политика Медведев: Торговые войны США и Китая снизили спрос на энергоносители Торговые войны и противостояние США и Китая снизили спрос на энергоносители, РФ придется корректировать свои прогнозы — Медведев.

Наука Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.

Политика Новое правительство сформировали в Японии Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране сформирован новый состав кабинета министров.

Происшествия Уголовное дело возбуждено после суицида ученого у Госсовета Удмуртии Во вторник утром около здания Госсовета Удмуртии перед очередной сессией совершил попытку суицида 79-летний бывший директор института человека Удмуртского госуниверситета, активист удмуртского движения Альберт Разин.

Политика Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.

Экономика Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Политика В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Общество В России из-за снижения доходов стали реже разводиться С января по июль 2019 года число разводов в России снизилось на 12% по отношению к аналогичному периоду 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Футбол Англия пропустила от Косово на первой минуте матча В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).

Происшествия В Нижегородской области локализовали пожар в промзоне Ранее в региональном Минздраве сообщили, что два человека пострадали при пожаре в промзоне в Нижегородской области.