Финансы
КоммерсантъЦБ хочет ограничивать выдачу отдельных видов кредитов
Центральный банк хочет получить полномочия по ограничению выдачи отдельных видов кредитов и займов, говорится в консультативном докладе (.pdf) о развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования.
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Центральный банк хочет получить полномочия по ограничению выдачи отдельных видов кредитов и займов, говорится в консультативном докладе (.pdf) о развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования.Коммерсантъвчера в 09:56
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