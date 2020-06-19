Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

с чего всё началось

Центробанк намерен получить право регулировать размеры банковских комиссий за переводы, а также лимиты на такие операции. Регулятор попросит Госдуму наделить его такими полномочиями.

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