Экономика
ВедомостиЦБ хочет получить право ограничивать комиссии банков за переводы
Центробанк намерен получить право регулировать размеры банковских комиссий за переводы, а также лимиты на такие операции. Регулятор попросит Госдуму наделить его такими полномочиями.
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с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАССвчера в 09:59
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