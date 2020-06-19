Экономика
ВедомостиЦБ хочет получить право ограничивать комиссии банков за переводы
Центробанк намерен получить право регулировать размеры банковских комиссий за переводы, а также лимиты на такие операции. Регулятор попросит Госдуму наделить его такими полномочиями.
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с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАССвчера в 09:59
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Стало известно о самочувствии заразившегося коронавирусом Назарбаева
В четверг, 18 июня стало известно, что последний тест Назарбаева на COVID-19 оказался положительным.
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В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
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Evo-rus.com 09:44
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РИА Новости 10:20
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РБК вчера в 10:38
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости 07:03
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов
В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия 08:05
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на публикации в СМИ, в которых со ссылкой на неназванные источники рассказывалось о якобы устраивавшихся им оргиях.
Московский Комсомолец 18 июня в 14:29
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ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
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Путин продлил выплату надбавок врачам до конца лета
«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом»,— сказал господин Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции (цитата по «Интерфаксу»).
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Сам парад Победы состоится 24 июня - спустя ровно 75 лет после первого парада Победы, который прошел на Красной площади в Москве в победном 1945 году.
Российская газета 10:22
Общество
В Кремле оценили шансы второй волны коронавируса
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Футбольный клуб «Ростов» 19 июня проведёт первую встречу после долгого перерыва. Команда жёлто-синих в гостях сыграет против ФК «Сочи».
Donnews.ru вчера в 12:30
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
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Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
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Газета.Ru вчера в 10:29
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В ДНР выявили еще 35 случаев заражения коронавирусом
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Арсенал (Тула) — Спартак 0:1 (2-й тайм)
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ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
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Найден возможный источник бензола в атмосфере МКС
По данным NASA, к повышению уровня содержания токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) мог привести очиститель воздуха в одном из американских модулей.
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В Индийском океане зарождается новый континент
Континентальная кора наращивается на границах океанов и континентов, в зонах субдукции, т.е. там, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию и уходят под континент.
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