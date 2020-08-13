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ЦБ хочет привлечь к венчурному финансированию НПФ

Банк России выпустил доклад по вопросам развития прямого инвестирования и краудфандинга, призвав заинтересованные организации к обсуждению предложенных в документе мер по снижению рисков прямых инвестиций.В источнике
С чего всё началось
Общественная служба новостей

Будущие пенсии россиян планируют потратить по совету Чубайса

По мнению ЦБ, в настоящее время российская экономика испытывает нехватку средств для финансирования прямых инвестиций. Это приводит к проблемам с реализацией масштабных проектов. Кроме НПФ, ЦБ планирует использовать ресурсы страховых компаний.
Общественная служба новостей14 августа в 08:06
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Инвест-Форсайт

Инвестиции для души

Инвест-Форсайт14 августа в 16:47
Народные новости

Будущие пенсии россиян могут быть инвестированы в экономику

Народные новости14 августа в 10:18
Ruposters.ru

ЦБ может начать распоряжаться пенсиями россиян по совету Чубайса

Ruposters.ru14 августа в 09:15
Экономика сегодня

Банк России готов инвестировать пенсионные резервы НПФ

Экономика сегодня14 августа в 10:15
Общественная служба новостей

Будущие пенсии россиян планируют потратить по совету Чубайса

Общественная служба новостей14 августа в 08:06
Lenta.ru

Будущие пенсии россиян захотели потратить по совету Чубайса

Lenta.ru14 августа в 07:36
Ведомости

ЦБ хочет привлечь к венчурному финансированию НПФ

Ведомости13 августа в 17:21

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
РИА Новости19:38
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«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС14 августа в 04:46
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Где в Самарской области выявили 49 больных коронавирусом за сутки

Новые случаи заражения зарегистрированы в Тольятти (26), Самаре (12), Похвистневском районе (3), Новокуйбышевске (2) и по одному в Жигулевске, Похвистнево, Безенчукском, Борском, Исаклинском, Красноярском районах.
Evo-rus.com14 августа в 08:44
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru14 августа в 09:08
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новости03:59
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Кабмин изменил правила составления перечня важнейших лекарств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оперативном включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
ТАСС04:00

Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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