ЦБ хочет привлечь к венчурному финансированию НПФ
Банк России выпустил доклад по вопросам развития прямого инвестирования и краудфандинга, призвав заинтересованные организации к обсуждению предложенных в документе мер по снижению рисков прямых инвестиций.В источнике
С чего всё началось
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По мнению ЦБ, в настоящее время российская экономика испытывает нехватку средств для финансирования прямых инвестиций. Это приводит к проблемам с реализацией масштабных проектов. Кроме НПФ, ЦБ планирует использовать ресурсы страховых компаний.
Общественная служба новостей14 августа в 08:06
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Будущие пенсии россиян планируют потратить по совету Чубайса
Общественная служба новостей14 августа в 08:06