Финансы
ВедомостиЦБ хочет решать за банки, сколько и каких кредитов выдавать населению
Имеющихся у ЦБ инструментов может оказаться недостаточно, чтобы сдержать рост розничных кредитов, опасается регулятор. Во вторник он предложил участникам рынка дать отзывы на его доклад о способах прямых ограничений количества выдаваемых кредитов.
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Аксаков не ждёт введения прямых ограничений на потребительские кредиты со стороны ЦБ
Парламентская газетавчера в 07:40
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 03:56, Вашингтон
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Происшествия
В московском метро произошел сбой системы оплаты проезда
Утром в среду на некоторых станциях московского метро произошел сбой в системе бесконтактной оплаты за проезд на турникетах, сообщила около 10:00 пресс-служба предприятия.
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Испания обыграла Польшу и вышла в полуфинал чемпионата мира
Sport24.ru вчера в 11:07
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Миллер доложил Путину о ситуации с газом на Украине
Украина стремится высокими темпами вести закачку газа, в частности на фоне того, что 31 декабря заканчивается договор с Россией на транзит через украинскую территорию, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Политика
Меркель сообщила о работе над проведением нормандского саммита
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что работа над проведением саммита в нормандском формате продолжается.
RT на русском 03:44
Авто
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сообщается на сайте Белого дома.
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Oppo представила новый смартфон Oppo A9
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