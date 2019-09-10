Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ хочет решать за банки, сколько и каких кредитов выдавать населению

Имеющихся у ЦБ инструментов может оказаться недостаточно, чтобы сдержать рост розничных кредитов, опасается регулятор. Во вторник он предложил участникам рынка дать отзывы на его доклад о способах прямых ограничений количества выдаваемых кредитов.
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