Финансы
КоммерсантъЦБ хочет смягчить регулирование выдачи ипотеки
Банк России планирует снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам. В проекте указания Центробанка предлагается снизить значения коэффициентов риска по жилищным кредитам.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В понедельник 22 июня Банк России опубликовал проект положения, которым планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой.Коммерсантъ14:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Общество
Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня
В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ со ссылкой на Минтруда РФ сообщили, что за 24 июня работникам должны заплатить столько же, как если бы они отработали этот день полностью.
UfacityNews.ru 21:12
Гаджеты
Макет iPhone 12 показался на качественных фото
Качественные фото реалистичных макетов нового iPhone опубликовали в твиттере.
ToDay News Ufa 10:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной
Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс 08:59
Политика
На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия 21:08
Происшествия
В Приморье жертвами коронавируса стали 37 человек
На 23 июня в регионе всего зарегистрировано 3728 носителей коронавируса, вылечилось — 2 151 пациентов, умерли — 37.
REGNUM 21:58
Экономика
Пандемия обошлась мобильным операторам в 30 миллиардов рублей
Финансовый ущерб мобильным операторам, нанесённый пандемией, делится на несколько основных сфер: Ритейл (операторская розница) Роуминг (международный и внутренний) Непредвиденные расходы (OPEX и CAPEX) Иное (курсовая разница, финансовый сектор) Ритейл Розничные сети операторов в период самоизоляции продолжили работу в ограниченном режиме.
SIA.ru 05:09
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском 11:53
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
Общество
В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц
На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК 21:08
Политика
Песков: ротация в российской власти происходит постоянно
По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
REGNUM 10:57
Космос
Российский «Спектр-РГ» построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба
Российская космическая обсерватория "Спектр-РГ" построила лучшую в мире рентгеновскую карту неба.
Вести.Ru 20 июня в 09:15
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дома показ мод
Звездный папа часто делится моментами из жизни малышей. Так, дочь юмориста решила устроить дома показ мод.
Летидор 06:15
Общество
В российском сегменте МКС при поиске источника бензола отказал прибор
В российском сегменте Международной космической станции (МКС) при поиске бензола, концентрация которого повышена на ее борту последний месяц, сломался прибор, анализирующий качество воздуха, сообщило NASA.
РБК 17:59
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Политика
Зеленский заявил, что всё равно не поехал бы на парад Победы в Москву
Киев, 22 июня 2020, 18:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже получив такое приглашение.
REGNUM 11:52
Политика
США расторгают торговую сделку с Китаем
Соединенные Штаты расторгают торговую сделку с Китаем на фоне растущей уверенности разведки в происхождении пандемии коронавируса из лаборатории в Ухане.
Газета.Ru 21:41
Экономика
В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной
В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной, к продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании.
Lenta.ru 21:01
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК 02:00
Политика
Озвучены новые требования защиты по делу MH17
Как сообщает издание "РИА Новости", новые требования озвучила Сабине тен Дуссхате, являющаяся адвокатом Олега Пулатова, проходящего по делу в качестве обвиняемого.
RuNews24.ru 12:28
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Армия и оружие
Российский спецназ получит уникальные парашюты
Российские спецподразделения получат первую в мире парашютную систему, которая позволит десантироваться с высоты 70-80 метров.
Газета.Ru 21:18
Политика
США объявили четыре китайских СМИ иностранными миссиями
Власти США ужесточили правила работы для четырех китайских СМИ, приравняв их к «иностранным миссиям».
РБК 21:35
Здоровье
На «московскую модель» лечения коронавируса перешла Камчатка
По информации пресс-службы краевого правительства, по новой модели работы пациентов с легким течением коронавируса долечивают амбулаторно, а лекарства предоставляются бесплатно.
EastRussia 20:31
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18