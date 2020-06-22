с чего всё началось

Банк России планирует снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам. В проекте указания Центробанка предлагается снизить значения коэффициентов риска по жилищным кредитам.

Общество Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ со ссылкой на Минтруда РФ сообщили, что за 24 июня работникам должны заплатить столько же, как если бы они отработали этот день полностью.

Происшествия В Приморье жертвами коронавируса стали 37 человек На 23 июня в регионе всего зарегистрировано 3728 носителей коронавируса, вылечилось — 2 151 пациентов, умерли — 37. 15

Экономика Пандемия обошлась мобильным операторам в 30 миллиардов рублей Финансовый ущерб мобильным операторам, нанесённый пандемией, делится на несколько основных сфер: Ритейл (операторская розница) Роуминг (международный и внутренний) Непредвиденные расходы (OPEX и CAPEX) Иное (курсовая разница, финансовый сектор) Ритейл Розничные сети операторов в период самоизоляции продолжили работу в ограниченном режиме. 14

Общество В российском сегменте МКС при поиске источника бензола отказал прибор В российском сегменте Международной космической станции (МКС) при поиске бензола, концентрация которого повышена на ее борту последний месяц, сломался прибор, анализирующий качество воздуха, сообщило NASA. 112

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 8

Политика США расторгают торговую сделку с Китаем Соединенные Штаты расторгают торговую сделку с Китаем на фоне растущей уверенности разведки в происхождении пандемии коронавируса из лаборатории в Ухане. 3

Экономика В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной, к продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании. 1

Экономика «Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки» Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. 15

Политика Озвучены новые требования защиты по делу MH17 Как сообщает издание "РИА Новости", новые требования озвучила Сабине тен Дуссхате, являющаяся адвокатом Олега Пулатова, проходящего по делу в качестве обвиняемого. 22

Спорт 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.

Армия и оружие Российский спецназ получит уникальные парашюты Российские спецподразделения получат первую в мире парашютную систему, которая позволит десантироваться с высоты 70-80 метров.

Здоровье На «московскую модель» лечения коронавируса перешла Камчатка По информации пресс-службы краевого правительства, по новой модели работы пациентов с легким течением коронавируса долечивают амбулаторно, а лекарства предоставляются бесплатно.