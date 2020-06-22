Финансы
News.ruЦБ снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам
Банк России установит коэффициенты в диапазоне от 20% до 100%, передаёт ТАСС. Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам, — цитирует агентство заявление ЦБ.
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с чего всё началось
В понедельник 22 июня Банк России опубликовал проект положения, которым планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой.Коммерсантъвчера в 14:22
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В США в возрасте 55 лет погиб голливудский продюсер Стив Бинг, который финансировал фильм «Полярный экспресс».
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