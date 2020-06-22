с чего всё началось

Банк России планирует снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам. В проекте указания Центробанка предлагается снизить значения коэффициентов риска по жилищным кредитам.

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 7

Происшествия Вынесен приговор бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю. 49

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 956

Здоровье Солодов завез в больницу Усть-Большерецка защитные костюмы и маски (фото) Как передает пресс-служба камчатского правительства, Владимир Солодов привез врачам запас средств индивидуальной защиты и медицинское оборудование: 5 тысяч масок, 64 защитных костюма для медиков, 10 пульсоксиметров и кислородный концентратор.

Здоровье Генетик объяснил, почему женщины стали чаще рожать после 50 лет Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам.

Политика США приостановят выдачу рабочих виз до конца года До конца года власти США решили продлить ограничения в отношении грин-карт, а также приостановить выдачу ряда виз. 2

Общество Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.

Кино Скончался режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер Известный режиссер Джоэл Шумахер скончался 22 июня в Нью-Йорке от рака в возрасте 80 лет, сообщает Variety.

Общество Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте. 104

Политика Трамп допустил возможность встречи с Мадуро Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он заявил в беседе с изданием Axios. 2

Гаджеты Visionox представляет новый гибкий экран Ранее китайская компания Visionox создала гибкий дисплей для Xiaomi Mi Mix Alpha, в результате чего смартфон стало возможным сгибать как в одном, так и в другом направлении.

Происшествия Пропавшего юношу продолжают искать в Александровск-Сахалинском районе Напомним, 17 июня юноша пропал накануне во время рыбалки в Александровск-Сахалинском районе.

Футбол Гвардиола: «Думаю, в следующем сезоне мы вновь добьемся успеха» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «Ливерпулю», близкому к завоеванию титула чемпиона Англии, будет непросто повторить успех в сезоне-2020/21.

Общество Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам В полиции Москвы рассказали о промежуточных результатах проверки сообщений о готовящейся афере при голосовании по поправкам к Конституции, сообщил столичный главк МВД. 808