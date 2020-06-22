Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ хочет смягчить регулирование выдачи ипотеки

Банк России планирует снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам. В проекте указания Центробанка предлагается снизить значения коэффициентов риска по жилищным кредитам.
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с чего всё началось
В понедельник 22 июня Банк России опубликовал
 проект положения, которым планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой.
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