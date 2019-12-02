В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. База призвана противодействовать отмыванию доходов.

с чего всё началось

Проект получил название «Сервис анализа технических устройств», рассказала РБК управляющий директор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова. С апреля 2018 года ЦБ обязал банки анализировать устройства, с которых клиенты переводят деньги. Каждому устройству назначается свой идентификатор.

ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

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