Общество

КоммерсантъКоммерсантъЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Проект получил название «Сервис анализа технических устройств», рассказала РБК управляющий директор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова. С апреля 2018 года ЦБ обязал банки анализировать устройства, с которых клиенты переводят деньги. Каждому устройству назначается свой идентификатор.
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с чего всё началось

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. База призвана противодействовать отмыванию доходов.
РБК00:00

Подробнее о событии

РБК: ЦБ намерен создать базу устройств для борьбы с отмыванием доходов

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ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

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Газета.Ru02:07

ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Коммерсантъ01:02

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