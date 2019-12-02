Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.

с чего всё началось

Проект получил название «Сервис анализа технических устройств», рассказала РБК управляющий директор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова. С апреля 2018 года ЦБ обязал банки анализировать устройства, с которых клиенты переводят деньги. Каждому устройству назначается свой идентификатор.

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