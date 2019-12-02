Общество
КоммерсантъЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
Проект получил название «Сервис анализа технических устройств», рассказала РБК управляющий директор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова. С апреля 2018 года ЦБ обязал банки анализировать устройства, с которых клиенты переводят деньги. Каждому устройству назначается свой идентификатор.
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с чего всё началось
Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.РБК00:00
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Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил немецкое гражданство, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Экономика
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Власти Калининградской области расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная».
Происшествия
В Красноярском крае задержали подозреваемого в избиении врача
В городе Лесосибирске Красноярского края задержали подозреваемого в избиении врача-педиатра, шедшего на вызов к пациенту.
Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
Происшествия
В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице
Уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки возбудили в Новосибирске.
Общество
ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео
Если самолет купил у ВТБ лично Костин (что уже коррупция), то он заплатил за это 60 млн долларов / почти 4 млрд рублей.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
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Звезда «Дом 2» Юлия Ефременкова собралась замуж
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Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде
Победу одержал Александр Емельяненко, нокаутировав соперника в первом раунде.
Космос
«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик
Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, K. Larson et al.; CC BY 4.0 Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое изображение, полученное космическим телескопом "Хаббл".
Политика
Япония подарит США остров для военных испытаний
Япония собирается купить остров и предоставить его США для военных испытаний.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Общество
В московском киноцентре «Соловей» накануне прошел последний сеанс
Ранее в Москве проходили митинги против закрытия киноцентра.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Гаджеты
В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia
Компания HMD Global, которая разрабатывает и продаёт смартфоны под брендом Nokia, начала продажи в России двух новых смартфонов бренда, говорится в сообщении компании.
Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Политика
Президент Абхазии уволил главу МВД
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал 2 декабря указ об отставке Гарри Аршба с должности министра внутренних дел.
Футбол
Стали известны все соперники сборной РФ на групповом этапе Евро-2020
Определились все соперники сборной России по группе B чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2020 году.
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
Кино
Тут был Саб-Зиро: продюсер фильма по Mortal Kombat показал ледяную локацию
Продюсер Тодд Гарнер, который работает над экранизацией Mortal Kombat, опубликовал в твиттере фотографию некой локации, покрытой льдом.
Общество
Еще три лекарственных препарата приравняли к наркотикам в России
Сегодня, 1 декабря, в список сильнодействующих веществ в Российской Федерации включены еще три лекарственных препарата.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Экономика
ЦБ приостановил действие лицензий у страховой компании «Орбита»
Банк России приостановил действие лицензий по добровольному личному страхованию и добровольному страхованию имущества у общества с ограниченной ответственностью "Орбита".
Общество
Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".