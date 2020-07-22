Экономика
Газета.RuЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Rambler News Service 09:27
Общество
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Общественная служба новостей вчера в 12:39
Авто
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В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» обозначил сроки регистрации первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Shraibikus News 15:57
Армия и оружие
Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru 20 июля в 14:04
Футбол
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Главный тренер «Локомотива» рассказал, когда команда начнет подготовку к новому сезону.
Советский спорт 16:04
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
LiveSport.ru 20 июля в 17:44
Армия и оружие
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Дни24 06:36
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
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Общее число пациентов, которые умерли из-за коронавируса, в Москве за сутки выросло на 14 и достигло 4 364.
ТАСС 16:28
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Вчера Глава республики Радий Хабиров провел встречу с главными врачами крупных медучреждений республики, представителями Министерства здравоохранения Башкирии и учеными в области медицины.
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В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей
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Авто
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Американское подразделение Mitsubishi на днях рассекретило дату премьеры новых кроссоверов ASX и Outlander.
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