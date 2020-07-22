Экономика
Газета.RuЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
По мнению специалистов, новая волна коронавирусной инфекции грозит более опасными последствиями.
ToDay News Ufa 12:21
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
Футбол
«Вест Бромвич» вернулся в высший дивизион чемпионата Англии
Английский футбольный клуб "Вест Бромвич" по итогам сезона-2019/20 занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в премьер-лигу - высший дивизион чемпионата страны.
РИА Новости 16:51
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Общество
Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы
В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
Газета.Ru 19:31
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Футбол
Глушаков прокомментировал итоги сезона для «Ахмата»
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков высказался о прошедшем сезоне.
RT на русском 18:41
Общество
В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
RT на русском 16:22
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Украина передала ДНР и ЛНР списки для обмена пленными
Украина передала самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) списки для взаимного обмена пленными и удерживаемыми лицами.
Lenta.ru 18:21
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Футбол
Слуцкий назвал объективным итоговое место «Рубина» в чемпионате России
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после домашнего поражения от «Спартака» в 30-м туре Российской премьер-лиги подвёл итоги выступления своей команды в сезоне-2019/20.
RT на русском 15:45
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт 14:49
Общество
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com 06:49
Единоборства
Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия 19:10
Авто
ИТ-компания заинтересовалась производством электромобилей
Следует отметить, что компания достаточно много средств инвестирует в Китай, а не так давно Nidec открыла в Поднебесной центр разработок, а, как известно, основными потребителями электромоторов сейчас являются как раз китайские автопроизводители.
SpeedMe 10:03
Политика
Развожаев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Севастополя
22 июля на заседании Севизбиркома Михаил Развожаев зарегистрирован четвёртым кандидатом в губернаторы Севастополя.
Вести Крым 05:01
Общество
Умер спасатель, спелеолог Игорь Литвинов
22 июля на 51-м году жизни скончался начальник поисково-спасательного подразделения №3 Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.Полякова (филиал ДВРПСО МЧС России) Игорь Литвинов.
Сахалин.Инфо 17:18
Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Политика
Британия расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем
Британское правительство планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.
Pravda.Ru 11:49
Музыка
Группа ABBA выпустит новые песни спустя почти 40 лет
Шведская группа ABBA в 2021 году выпустит пять новых песен.
Lenta.ru 18:43
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 08:00
Происшествия
В Забайкальском крае завели дело по факту легализации денежных средств
Управление МВД России по Забайкальскому краю завело уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.
RT на русском 09:02
Общество
Ростуризм назвал условия компенсации за поездки в Крым и в Сочи
В программе компенсаций денег за отдых внутри страны примут участие все регионы, в том числе Крым и Кубань.
РБК 11:46
Происшествия
Заложники покинули захваченный в Луцке автобус, террорист задержан
В Луцке заложники покинули захваченный террористом автобус.
Вести.Ru вчера в 14:54
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Общество
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом
По данным оперативного штаба на утро среды, в России зарегистрировано 789 тысяч 190 случаев заражения коронавирусом, скончались 12 тысяч 745 человек.
Говорит Москва 16:27
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17