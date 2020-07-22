Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

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