Выдавая ипотеку, банки обязаны будут застраховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика. Новый вариант концепции содержит минимальный перечень страхуемых рисков, к ним относятся утрата и порча имущества в результате пожара, взрыва, затопления и.т.д.

ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

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