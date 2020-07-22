Экономика
Газета.RuЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета вчера в 06:08
Общество
Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина
Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
REGNUM 13:34
Политика
Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
Газета.Ru 09:36
Музыка
Группа ABBA выпустит новые песни в 2021 году
Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году, сообщает издание The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.
Известия 20:30
Экономика
Россия застрахует нефтяной сектор вложениями в несырьевые отрасли экономики
"Роснефть" предложила застраховать нефтедобычу В России может появиться программа хеджирования нефтегазовых доходов от колебаний цены на нефть по аналогии с мексиканским механизмом пут-опционов.
Экономика сегодня 12:00
Футбол
Газизов: «Если Кокорин окажется в „Спартаке“, то это хорошо»
Газизов отмечает мастерство Кокорина и считает, что тот может усилить любой состав команд Российской премьер-лиги.
CT news 16:21
Футбол
Зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом» превысит €3 млн в год
Зарплата форварда сборной России Артёма Дзюбы по новому контракту с «Зенитом» составит €3,6–3,7 млн в год.
News.ru 13:15
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Камут имеет приятную рыхлую текстуру и бобовый привкус. Единственный минус этой крупы - ее очень тяжело купить в России.
Лениногорские вести 11:01
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan 05:24
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Политика
Госдеп заплатит до $1 млн за информацию об украинских хакерах
Госдепартамент США назначил денежное вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать украинских хакеров Артема Радченко и Александра Еременко.
РБК 12:13
Общество
Ростуризм назвал условия компенсации за поездки в Крым и в Сочи
В программе компенсаций денег за отдых внутри страны примут участие все регионы, в том числе Крым и Кубань.
РБК 11:46
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
РИА Новости 16:48
Политика
Первый кандидат зарегистрирован в Тайшетском районе
Кандидатом на должность главы Бирюсинского муниципального образования зарегистрирована Анна Сидорова.
Областная газета (г. Иркутск) 21:06
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть отца
Российский (Дагестанский) чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в соцсети Инстаграм прокомментировал смерть своего отца.
Лезги газет 19:25
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 13:07
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и покинула зону вылета в АПЛ
На сегодняшний день «Астон Вилла» набрала 34 очка и вышла на 17-е месте в турнирной таблице АПЛ, покинув зону вылета.
REGNUM 00:24
Технологии
Microsoft выпустит Windows 10X в 2021 году
Американская компания Microsoft перенесла релиз операционной системы (ОС) Windows 10X, которая была представлена еще осенью прошлого года, на 2021 год, пишет ZDnet.
Live24 вчера в 03:01
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ 06:08
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Происшествия
Приговор экс-начальнику управления архитектуры правительства ЕАО озвучен в суде
В законную силу вступил приговор в отношении бывшего начальника Управлении архитектуры и строительства правительства ЕАО, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
РИА Биробиджан 19:21
Общество
Мэрия активизирует строительство Дома культуры в Дальнем
Проект строительства Дома культуры в Дальнем выбрали сами жители в рамках реализации программы инициативного бюджетирования.
РИА Сахалин-Курилы 19:19
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
Происшествия
В Бурятии число умерших от коронавируса достигло 39
К утру 23 июля в Бурятии зарегистрировано 3824 лабораторно подтверждённых случая заражения коронавирусом – его выявили ещё у 38 человек (3786+38).
Информ Полис online 20:55
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
Армия и оружие
Новое поколение истребителя Су-57 могут оснастить системой РОФАР
По мнению инженеров, РОФАР позволит перевести истребитель Су-57 в поколение 5+.
Дни24 06:36
Общество
В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 20:39
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 19:42
Культура
«Ведьмак» возглавил рейтинг самых популярных сериалов Netflix
По данным стримингового гиганта Netflix, «Ведьмак», «Король тигров» и «Бумажный дом» попали в тройку лидеров из списка самых популярных сериалов.
ToDay News Ufa 13:59
Игры
В Steam вышла бесплатная ролевая игра Star Wars: The Old Republic
В каталоге Steam стала доступна многопользовательская ролевая игра Star Wars: The Old Republic по вселенной "Звездных войн".
Вести.Ru 15:16