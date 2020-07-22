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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки. Об этом сообщается на сайте регулятора.В источнике
С чего всё началось
«Если бы предложенный в концепции подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15–0,67 п.п.», — отмечается в комментарии
 ЦБ.
РБКвчера в 12:12
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ТАСС

В ЦБ заявили, что заключение договора ипотечного страхования банком снизит его цену

ТАССвчера в 12:31
Вести.Ru

Ипотечную страховку будут оплачивать банки

Вести.Ruвчера в 11:14
Интерфакс

ЦБ предложил финальную версию новой концепции ипотечного страхования

Интерфаксвчера в 12:03
Финмаркет

Расходы по оплате ипотечной страховки будет нести не заемщик, а банк - концепция ЦБ РФ

Финмаркетвчера в 11:25
РИА Новости

ЦБ РФ предлагает банкам оплатить страховку при рефинансировании ипотеки

РИА Новостивчера в 11:23
РБК

ЦБ оценил переплату ипотечных заемщиков из-за оформления страховок

РБКвчера в 12:12
Банки.ру

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