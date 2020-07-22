ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
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Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки. Об этом сообщается на сайте регулятора.В источнике
С чего всё началось
«Если бы предложенный в концепции подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15–0,67 п.п.», — отмечается в комментарии
ЦБ.
Подробнее о событии
Расходы по оплате ипотечной страховки будет нести не заемщик, а банк - концепция ЦБ РФ
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