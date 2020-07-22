Экономика
Газета.RuЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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«Если бы предложенный в концепции подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15–0,67 п.п.», — отмечается в комментарии ЦБ.РБКвчера в 12:12
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Расходы по оплате ипотечной страховки будет нести не заемщик, а банк - концепция ЦБ РФ
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