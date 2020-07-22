Экономика
Газета.RuЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Политика
Руководитель аппарата правительства Хабаровского края покинул пост
Первый зампред — руководитель аппарата губернатора и правительства Хабаровского края Владимир Хлапов покинул свой пост.
EastRussia 03:08
Происшествия
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко
На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Газета.Ru 17:20
Музыка
Группа ABBA выпустит новые песни спустя почти 40 лет
Lenta.ru 18:43
Политика
Мишустин объяснил смысл олигархов в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил смысл олигархов в стране, а также заявил, что рад, если в РФ кто-то богатеет.
9111.ru 08:22
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 10:49
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera вчера в 13:30
Армия и оружие
Госдеп пообещал жесткий ответ при подтверждении сговора РФ с талибами
Соединенные Штаты предпримут жесткие ответные меры, если подтвердится информация о том, что Россия предлагала в Афганистане вознаграждение участникам движения «Талибан» (запрещено в РФ) за нападения на американских солдат.
Известия 16:48
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
Общество
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом
По данным оперативного штаба на утро среды, в России зарегистрировано 789 тысяч 190 случаев заражения коронавирусом, скончались 12 тысяч 745 человек.
Говорит Москва 16:27
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
Шоу-бизнес
Прилучный грубо ответил на слухи о романе с Карпович
Газета.Ru 06:58
Транспорт
Лимит скорости на платных трассах могут увеличить в течение месяца
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах будет принято в течение ближайшего месяца.
Моя Москва.онлайн 10:53
Общество
Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия 19:10
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 17:09
Технологии
Apple планирует стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году
Компания Apple объявила о планах стать «углеродно-нейтральной» к 2030 году. Об этом 21 июля сообщает Би-би-си.
Телеканал RTVI вчера в 16:12
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Кино
Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию
Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша России вчера в 13:00
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Политика
Почти две трети американцев поддерживают Black Lives Matter
Почти две трети жителей США поддерживают движение Black Lives Matter, выступающее против расизма, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 17:52
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета вчера в 06:08
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Политика
Украина передала ДНР и ЛНР списки для обмена пленными
Украина передала самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) списки для взаимного обмена пленными и удерживаемыми лицами.
Lenta.ru 18:21
Политика
Посольству КНР в Вашингтоне угрожали убийствами и взрывами бомб
«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
Известия 15:40
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
Политика
Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании
Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
Известия 08:12
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Армия и оружие
До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей
В России до конца текущего лета силами ВМФ намереваются провести испытания новых боевых модулей для кораблей.
Актуальные Новости 01:05
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия 04:04