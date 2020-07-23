Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости. Об этом сообщается на сайте регулятора в среду, 22 июля.
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