Экономика
ИзвестияЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости. Об этом сообщается на сайте регулятора в среду, 22 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:58, Ашберн
Здоровье
5 круп, которые полезнее гречки
Лениногорские вести 11:01
Музыка
Группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни
Шведская группа ABBA собирается выпустить пять новых песен в 2021 году.
Вечерняя Москва 19:57
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии.
Российская газета 13:51
Армия и оружие
ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил на закладе, что эти фрегаты будут вооружены гиперзвуковым оружием.
РИА Новости 20:02
Общество
В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 20:39
Наука
Ученые СПбГУ открыли три новых минерала на Камчатке
КП - Санкт-Петербург 18:29
Транспорт
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК 20:13
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Армия и оружие
Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции
"Намерение Анкары провести сейсмические исследования к юго-востоку от Крита на греческом континентальном шельфе сигнализирует о тревоге вооруженным силам страны, которые, похоже, находятся в полной боевой готовности", – сообщает Telegram-канал "FRОNТовые заметки".
Evo-rus.com 10:35
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Общество
Закон о выходном дне для диспансеризации принят Госдумой
Госдумой принят закон, дающий мужчинам и женщинам в возрасте старше сорока лет право на один выходной день в году для прохождения диспансеризационного обследования.
U74.Ru 01:48
Культура
В конкурсе на самое красивое лицо России стало больше участниц из Красноярска
В прошлом году корону конкурса «Самое красивое лицо мира» получила участница из Красноярска Алина Михальчук и потратила свой выигрыш на благотворительность.
НГС24 21:03
Футбол
Федун выразил вотум доверия Тедеско
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун выразил вотум доверия главному тренеру Доменико Тедеско.
Газета.Ru 19:28
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Вечерний курьер 08:08
Происшествия
По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор
По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года.
Lenta.ru 11:20
Наука
Подтверждена теория мужской бисексуальности
В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами.
ИнфоСМИ 11:41
Энергетика
Минэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно
В пояснительной записке к проекту постановления Минэнерго указано, что запрет следует снять из-за восстановления спроса на нефть и нефтепродукты внутри страны.
РБК 13:31
Общество
Удмуртия заняла 52-е место в рейтинге качества жизни регионов
Удмуртия не вошла в первую половину рейтинга регионов по уровню качества жизни населения, составленного агентством Национальные кредитные рейтинги .
Izhlife 02:10
Политика
США назначили награду в $1 млн за помощь в поимке украинских хакеров
Государственный департамент США назначил награду в размере 1 миллиона долларов за информацию, которая будет способствовать задержанию или привлечению к суду украинских хакеров Артема Радченко и Александра Еременко, обвиняемых в участии в международной организованной преступности.
РАПСИ 10:36
Политика
Мишустин объяснил смысл олигархов в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил смысл олигархов в стране, а также заявил, что рад, если в РФ кто-то богатеет.
9111.ru 08:22
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что крупных стычек с военными РФ в Сирии не было
Вашингтон, 22 июля 2020, 20:17 — REGNUM Существенных столкновений российских и американских военных в Сирии не было, сообщил 22 июля журналистам генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.
REGNUM 13:17
Футбол
Митрюшкин покинул «Монако» из-за назначения Нико Ковача
По информации Metaratings.ru, Митрюшкин завершил просмотр в «Монако» из-за назначения в клуб нового главного тренера Нико Ковача, который возглавил монегасков 20 июля.
Metaratings 06:06
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк даст интервью на телевидении
Отмечается, что артистка проходит лучевую терапию и участвует в американской программе лечения онкобольных, передаёт oane.ws.Напомним, осенью 2019 года знаменитость попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Вестник 14:05
Финансы
В долларе увидели угрозу для мировой экономики
Доминирование доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу и может усугубить экономические последствия пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:10
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 20 июля в 12:17