Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости. Об этом сообщается на сайте регулятора в среду, 22 июля.В источнике
С чего всё началось
«Если бы предложенный в концепции подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15–0,67 п.п.», — отмечается в комментарии
 ЦБ.
РБКвчера в 12:12
Подробнее о событии
Коммерсантъ

ЦБ собирается оставить банки без премии

Коммерсантъвчера в 15:02
ТАСС

В ЦБ заявили, что заключение договора ипотечного страхования банком снизит его цену

ТАССвчера в 12:31
РИА Новости

ЦБ РФ предлагает банкам оплатить страховку при рефинансировании ипотеки

РИА Новостивчера в 11:23
Интерфакс

ЦБ предложил финальную версию новой концепции ипотечного страхования

Интерфаксвчера в 12:03
РБК

ЦБ оценил переплату ипотечных заемщиков из-за оформления страховок

РБКвчера в 12:12
Вести.Ru

Ипотечную страховку будут оплачивать банки

Вести.Ruвчера в 11:14
Банки.ру

ЦБ финализировал концепцию ипотечного страхования

Банки.рувчера в 10:55
Реклама
Реклама

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-19, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:29
112
Реклама

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
151

Ортопед назвал способ улучшить сон

Неровный матрац может привести к изменению позы во время сна, за этим следуют сложные последствия, например, искривление позвоночника, появление болей в спине, а также то самое чувство разбитости утром.
ToDay News Ufa00:07
1

Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.
Lenta.ruвчера в 10:13
Реклама
Реклама
Реклама

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет, если власти примут соответствующее решение.
Известия01:42
48
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама