ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
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Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости. Об этом сообщается на сайте регулятора в среду, 22 июля.В источнике
С чего всё началось
«Если бы предложенный в концепции подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15–0,67 п.п.», — отмечается в комментарии
ЦБ.
Подробнее о событии
Расходы по оплате ипотечной страховки будет нести не заемщик, а банк - концепция ЦБ РФ
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