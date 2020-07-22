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ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости. Об этом сообщается на сайте регулятора в среду, 22 июля.В источнике
С чего всё началось
«Если бы предложенный в концепции подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15–0,67 п.п.», — отмечается в комментарии
 ЦБ.
РБКвчера в 12:12
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ТАСС

В ЦБ заявили, что заключение договора ипотечного страхования банком снизит его цену

ТАССвчера в 12:31
РБК

ЦБ оценил переплату ипотечных заемщиков из-за оформления страховок

РБКвчера в 12:12
Вести.Ru

Ипотечную страховку будут оплачивать банки

Вести.Ruвчера в 11:14
Финмаркет

Расходы по оплате ипотечной страховки будет нести не заемщик, а банк - концепция ЦБ РФ

Финмаркетвчера в 11:25
РИА Новости

ЦБ РФ предлагает банкам оплатить страховку при рефинансировании ипотеки

РИА Новостивчера в 11:23
Интерфакс

ЦБ предложил финальную версию новой концепции ипотечного страхования

Интерфаксвчера в 12:03
Банки.ру

ЦБ финализировал концепцию ипотечного страхования

Банки.рувчера в 10:55
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РБКвчера в 09:53
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АиФ Омск07:05
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