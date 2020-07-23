Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости. Об этом сообщается на сайте регулятора в среду, 22 июля.
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с чего всё началось
«Если бы предложенный в концепции подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15–0,67 п.п.», — отмечается в комментарии
 ЦБ.
РБКвчера в 12:12

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ЦБ собирается оставить банки без премии

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ТАССвчера в 12:31

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РИА Новостивчера в 11:23

Ипотечную страховку будут оплачивать банки

Вести.Ruвчера в 11:14

ЦБ финализировал концепцию ипотечного страхования

Банки.рувчера в 10:55
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Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля

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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

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Шведская группа ABBA собирается выпустить пять новых песен в 2021 году.
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Технологии

Arm не предлагать: Apple не проявила интереса к покупке британского разработчика

В случае с вероятной покупкой активов Arm компанией NVIDIA инициативу могла проявлять последняя, но у SoftBank на их счёт могли иметься свои планы, и дело не только в возможном публичном размещении акций британского холдинга.
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Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
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Политика

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Происшествия

В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной

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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
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Здоровье

В Приморье отметили рост числа бессимптомных случаев коронавируса

Санитарные врачи фиксируют рост числа бессимптомных случаев коронавируса в Приморье, распространение преобладает среди офисных работников, сообщает правительство региона.
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Ученые СПбГУ открыли три новых минерала на Камчатке

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Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
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Экономика

Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики

Многие аналитики и экономические эксперты называют положение современной экономики России схожей с тем, которая сложилась в кризисном 1998 году.
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Армия и оружие

Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены

Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
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СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

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Экономика

Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа

На новую выплату в размере 15 тысяч рублей до 15 августа могут рассчитывать российские некоммерческие организации и предприятия малого бизнеса.
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Общество

Сенатор Совета Федерации собирается в Хабаровск

Сенатор Совета Федерации Елена Грешнякова собирается в Хабаровск. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.
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Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус вчера в 15:49
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«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

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Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
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Футбол

«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ

Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Большинство россиян, у которых уже запланированы поездки в другие страны, готовы все бросить, если между Россией и Турцией возобновится авиасообщение.
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