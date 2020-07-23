с чего всё началось

Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости. Об этом сообщается на сайте регулятора в среду, 22 июля.

ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

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Футбол «Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером РПЛ «Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спорт EA Sports представила обложку FIFA 21 The #FIFA21 Standard edition cover art 👇 Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020 FIFA 21 станет доступной для скачивания 9 октября, предзаказ на Ultimate Edition можно оформить уже 14 августа.

Происшествия Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля «По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда. 77

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Политика Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня. 101