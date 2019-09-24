Центральный банк (ЦБ) России может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам. Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что этот вопрос сейчас обсуждается.

Политика Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.

Политика Белый дом пытался скрыть запись разговора с президентом Украины Высокопоставленные чиновники Белого дома пытались «спрятать» запись разговора президента Трампа с лидером Украины в попытке скрыть намерения президента США вынудить украинского коллегу расследовать дела конкурента-демократа, сообщают американские СМИ.

Футбол Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ» Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».

Наука Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.

Игры Игрок посчитал, что мир в Death Stranding занимает 846 квадратных километров Если верить полученной информации, мир в новой игре Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) занимает площадь 846 километров квадратных.

Музыка The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Политика Вице-премьер Украины выступил за двойное гражданство, но только не РФ "Двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ", - рассказал Кулеба в интервью изданию "Европейская правда".

Транспорт В Петербурге возведут еще один мост через Неву Новая переправа будет возведена неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизит транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.

Общество Из авариек Югры могут переселить в другой регион Николай Цуканов назвал идею разумной, но сомневается, что редкий глава региона согласится покупать жильё у соседей.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Общество Прокуратура признала правило «звонок для учителя» незаконным Правила внутреннего распорядка учеников содержали положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».

Политика США расширили санкции против РФ Отмечается, что таким образом США пытается ликвидировать схему уклонения от американских санкций, которая должна содействовать доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии.

Кино Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты» Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».

Политика Власти США могут исключить китайские компании из торгов на биржах Сотрудники администрации президента Соединённых Штатов хотят исключить ценные бумаги китайских компаний из торгов на фондовых биржах США.

Авто Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.

Шоу-бизнес Лазарев трогательно поздравил Ани Лорак с днем рождения На своих страницах в социальной сети Instagram теплые слова в адрес звезды пишут многие ее коллеги. Не остался в стороне и Сергей Лазарев.