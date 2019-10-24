Экономика

News.ruNews.ruЦБ хочет выплачивать пенсии и пособия через Систему быстрых платежей

В Системе быстрых платежей Центробанка скоро могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц, эта возможность прописана в проекте Стратегии развития национальной платёжной системы до 2023 года. Документ регулятор намерен обсудить с участниками рынка 25 октября, передаёт РБК.
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ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

В Системе быстрых платежей Банка России могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Такая возможность прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, который ЦБ планирует обсудить с участниками рынка 25 октября.
РБК24 октября в 00:00

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ЦБ планирует добавить в Систему быстрых платежей возможность выплат пенсий

Ведомости24 октября в 01:53

Пенсии россиянам предложили платить по-новому

Московский Комсомолец24 октября в 05:23

Пенсии в России предложили платить по-новому

Lenta.ru24 октября в 04:31

ЦБ предлагает выплачивать пенсии через систему быстрых платежей

Фонтанка.Ру24 октября в 02:10

ЦБ разрабатывает сценарий зачисления бюджетных выплат через Систему быстрых платежей

ТАСС24 октября в 07:57

РБК: ЦБ планирует внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

Коммерсантъ24 октября в 01:08

ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

РБК24 октября в 00:00
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Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными

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Lenta.ru вчера в 17:02
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РБК 25 октября в 04:28
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Жительница Свердловской области покорила жюри шоу «Голос» за считанные секунды. Уроженка Качканара успешно прошла этап слепых прослушиваний.
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Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия

Возобновлены поиски пропавшего самолета в Пермском крае

В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Происшествия

Пережившего в Турции инсульт сыктывкарского туриста доставили в Москву

Сегодня 27 октября в аэропорт «Домодедово» доставили туриста из Сыктывкара Александра Денисова.
Невские Новости 02:20
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«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче 14-го тура РПЛ.
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Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
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Рота российских военных полицейских прибыла в Кобани на севере Сирии

В город Кобани на севере Сирии прибыли российские военные полицейские, сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков.
РИА Новости вчера в 22:43
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Чудовищная горелка. Астрономы раскрыли тайну египетских пирамид

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Концерн Volkswagen представил в немецком Вольфсбурге новый Volkswagen Golf восьмого поколения.
Автоновости дня 24 октября в 14:01
Шоу-бизнес

Малахов оправдался за эфир про эскорт блогерш

Газета.Ru вчера в 19:20
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Автоновости дня 25 октября в 06:32
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Blizzard изменила иконку Diablo 2

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По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
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Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
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Александр Розенбаум высказался о смертельной аварии на Алтае

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Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
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Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
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Стартовали продажи Renault Captur нового поколения

Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
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Пушков: Германия не созрела для отмены санкций

Из-за санкций ФРГ уже потеряла более €100 млрд, напомнил Пушков, отметив, что стоящую так дорого и не приносящую результатов политику нужно менять на другую.
Инфорос 25 октября в 08:04
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