Экономика
РБКЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами
Центральный банк решил внести изменения в свое указание, устанавливающее требования к инвесторам, которые могут участвовать в санации банков: теперь санировать кредитные организации смогут только юридические лица, говорится в проекте указания.
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Политика
Премьер Латвии: Латыши могут понять чернокожих, СССР унижал их
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что латыши прекрасно могут понять недовольство чернокожих американцев, поскольку они во время «советской оккупации» якобы тоже подвергались дискриминации, пишет bb.lv.
Евразия Daily 04:04
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета 12:58
Энергетика
Крупнейшая нефтяная компания мира объявила о массовых увольнениях
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая является крупнейшим производителем нефти в мире, объявила о сокращении сотен рабочих мест на фоне падения цен на сырье.
Lenta.ru 13:29
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Происшествия
В деле Ефремова может произойти неожиданный поворот
Потерпевшей намеревается стать жена погибшего В деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот, сообщил "Московскому комсомольцу" знакомый семьи погибшего Сергея Захарова.
АМИТЕЛ 11:32
Шоу-бизнес
Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
Политика
Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, заявил Патрушев
Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, основанный на придании национальному суверенитету, в том числе в области культуры и духовно-нравственных устоев, статуса величайшей ценности - в отличие от установок западного неолиберализма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
РИА Новости вчера в 10:16
Происшествия
Евгений Петросян прокомментировал кражу на похоронах Анатолия Трушкина
Вокруг ТВ вчера в 04:34
Общество
Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение
Правоохранители решили проверить бывшего канцлера на алкогольное опьянение и обнаружили свыше 0,8 промилле в её крови.
Говорит Москва 13:26
Общество
Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит
Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
Московский Комсомолец вчера в 08:36
Происшествия
Знакомые рассказали об отношениях убитой в Москве девушки и стрелка
Со своей стороны, общий знакомый стрелка и погибшей заявил, что пара была знакома со школы.
RT на русском 13:17
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Футбол
«Ростову» грозит техническое поражение при неявке на игру с «Сочи»
Футбольному клубу "Ростов" будет засчитано техническое поражение, если "Сочи" не согласится перенести матч 23-го тура чемпионата России на другую дату, а "Ростов" не явится на игру, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
РИА Новости 08:06
Общество
В Саратовской области открывают для прогулок парки и скверы
В Саратовской области с 22 июня снимут запрет на прогулки в парках и скверах.
Четвертая Власть 11:16
Политика
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства, сообщила дипмиссия на своем сайте.
РИА Новости 12:10
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Энергетика
ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
Политика
МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы
«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
Авто
Менять моторы в Ф1 станут вдвое дольше из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса внесла существенные изменения в работу команд Формулы 1 в 2020 году.
Motorsport.com Россия 12:55
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Пригожин опроверг информацию о покупке дома на Рублевке за $55 млн
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не собирался покупать дом на Рублевке стоимостью $55 млн.
Pravda.Ru вчера в 13:06
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13