Экономика

РБКРБКЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами

Центральный банк решил внести изменения в свое указание, устанавливающее требования к инвесторам, которые могут участвовать в санации банков: теперь санировать кредитные организации смогут только юридические лица, говорится в проекте указания.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ решил запретить физическим лицам быть инвесторами при санации банков

Ведомости13:07

Центробанк запретит физлицам санировать банки

Право.ру12:38

ЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами

РБК11:08

ЦБ планирует исключить участие физлиц в санации банков

Rambler News Service11:59

ЦБ хочет запретить физлицам быть инвесторами при санации банков

ПРАЙМ11:54

ЦБ РФ хочет ввести запрет на инвестиции от физлиц при санации банков

News.ru12:32

На сайте Банка России появился раздел о бенефициарах страховщиков

Агентство страховых новостей01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Политика

Премьер Латвии: Латыши могут понять чернокожих, СССР унижал их

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что латыши прекрасно могут понять недовольство чернокожих американцев, поскольку они во время «советской оккупации» якобы тоже подвергались дискриминации, пишет bb.lv.
Евразия Daily 04:04
1
Игры

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября

Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета 12:58
9
Энергетика

Крупнейшая нефтяная компания мира объявила о массовых увольнениях

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая является крупнейшим производителем нефти в мире, объявила о сокращении сотен рабочих мест на фоне падения цен на сырье.
Lenta.ru 13:29
Происшествия

Суд отменил оправдание двух фигурантов дела о гибели детей на Сямозере

Известия 08:26
4
Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
9,5K
Происшествия

В деле Ефремова может произойти неожиданный поворот

Потерпевшей намеревается стать жена погибшего В деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот, сообщил "Московскому комсомольцу" знакомый семьи погибшего Сергея Захарова.
АМИТЕЛ 11:32
111
Шоу-бизнес

Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
4
Политика

Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, заявил Патрушев

Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, основанный на придании национальному суверенитету, в том числе в области культуры и духовно-нравственных устоев, статуса величайшей ценности - в отличие от установок западного неолиберализма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
РИА Новости вчера в 10:16
177
Происшествия

Евгений Петросян прокомментировал кражу на похоронах Анатолия Трушкина

Вокруг ТВ вчера в 04:34
91
Общество

Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение

Правоохранители решили проверить бывшего канцлера на алкогольное опьянение и обнаружили свыше 0,8 промилле в её крови.
Говорит Москва 13:26
Общество

Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит

Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
Московский Комсомолец вчера в 08:36
10
Происшествия

Знакомые рассказали об отношениях убитой в Москве девушки и стрелка

Со своей стороны, общий знакомый стрелка и погибшей заявил, что пара была знакома со школы.
RT на русском 13:17
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
1,7K
Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
430
Футбол

«Ростову» грозит техническое поражение при неявке на игру с «Сочи»

Футбольному клубу "Ростов" будет засчитано техническое поражение, если "Сочи" не согласится перенести матч 23-го тура чемпионата России на другую дату, а "Ростов" не явится на игру, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
РИА Новости 08:06
12
Происшествия

Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

Lenta.ru 05:03
273
Общество

В Саратовской области открывают для прогулок парки и скверы

В Саратовской области с 22 июня снимут запрет на прогулки в парках и скверах.
Четвертая Власть 11:16
9
Политика

МИД Литвы вызвал представителя российского посольства

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства, сообщила дипмиссия на своем сайте.
РИА Новости 12:10
24
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
141
Энергетика

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
126
Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
29
Общество

Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»

Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
712
Политика

МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы

«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
18
Авто

Менять моторы в Ф1 станут вдвое дольше из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса внесла существенные изменения в работу команд Формулы 1 в 2020 году.
Motorsport.com Россия 12:55
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
767
Шоу-бизнес

Пригожин опроверг информацию о покупке дома на Рублевке за $55 млн

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не собирался покупать дом на Рублевке стоимостью $55 млн.
Pravda.Ru вчера в 13:06
145
Общество

В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
498
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
997
Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
4,7K
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное