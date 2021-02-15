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Бизнес.Ру
Бизнес.Ру

ЦБ: комиссия за нелегальное обналичивание выросла в 2 раза за четыре года

Напомним, что законопроект о создании платформы «Знай своего клиента» и оценке риска обналичивания денег доработают, так как одна из норм противоречит Конституции РФ.В источнике
Радио Комсомольская правда
Аргументы и Факты
Российская газета
Коммерческие Вести
Экономика сегодня
Znak.com
С чего всё началось

ЦБ: Комиссия за нелегальное обналичивание выросла вдвое за четыре года

Комиссия за нелегальное обналичивание держится на уровне 20% ("плюс-минус"), при этом три-четыре года назад стоимость обналичивания колебалась в пределах от 10 до 12%, рассказал в интервью "Российской газете" директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
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Турецкий телеканал объявил о присоединении части РФ к 2050 году

Среди российских регионов помимо Саратовской области были включены Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Самарская области, Ставропольский край, а также Чечня, Дагестан, Адыгея и Крым.
SM News Саратов12 февраля в 06:40