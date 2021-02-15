Напомним, что законопроект о создании платформы «Знай своего клиента» и оценке риска обналичивания денег доработают, так как одна из норм противоречит Конституции РФ.

С чего всё началось ЦБ: Комиссия за нелегальное обналичивание выросла вдвое за четыре года Комиссия за нелегальное обналичивание держится на уровне 20% ("плюс-минус"), при этом три-четыре года назад стоимость обналичивания колебалась в пределах от 10 до 12%, рассказал в интервью "Российской газете" директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. Российская газета 19:00