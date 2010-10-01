Экономика
Банки.руЦБ: кредиты есть у 54% занятого населения России
Доля заемщиков среди населения выросла по сравнению с показателем на начало 2018 года. Тогда кредиты были у 52,4% занятого населения (у 38,1 млн человек из 72,6 млн). По словам представителя ЦБ, состав заемщиков постоянно обновляется.
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Технологии
В России провели испытания нового «противоаварийного» ядерного топлива
Информационное издание «РИА Новости» сообщило, что госкорпорация «Росатом» успешно провела первую фазу реакторных испытаний нового вида ядерного топлива для атомных электростанций.
NewInform 08:33
Политика
Путин поручил улучшить транспортную доступность Калининграда
Меры, которые принимаются на сегодняшний день для улучшения транспортной доступности Калининграда, недостаточны.
REGNUM 08:42
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
"Днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа", - говорится в релизе.
РИА Новости 08:57
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Известия 29 октября в 11:54
Происшествия
В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники
Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:06
Хоккей
Задоров вызвал на бой игроков скамейки «Флориды»
Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».
Sportbox.RU 03:41
Шоу-бизнес
Дочь Навки и Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию
Дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию.
МК-Спорт 04:29
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Общество
Счетная палата: деньги на поддержку кино выводили в офшоры
Банкротство в искусстве: картины, книги и кино Счётная палата рассмотрела пять реестров первичных оправдательных документов и установила, что 60% от сметной стоимости кинокартин направляются либо в зарегистрированную на Кипре организацию, либо в российские компании.
Право.ру 04:59
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Музыка
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 29 октября в 12:35
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Армия и оружие
В НАТО присвоили кодовое обозначение для Су-57
НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon, что в переводе с английского означает "преступник", сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
Газета.Ru 06:46
Хоккей
Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина
Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
Pravda.Ru 05:13
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Политика
Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском
Разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе запланировано на 4 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 08:41
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Транспорт
Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 06:15
Общество
ВСУ обстреляли медицинский автомобиль в ДНР — Народная милиция
Два человека получили ранения в ДНР в результате обстрела машины скорой помощи украинскими силовиками, сообщили 31 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 08:48
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Армия и оружие
Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»
Читатели британского издания The Daily Mail прокомментировали материал о запуске баллистической ракеты «Булава» с подводного ракетного крейсера «Князь Владимир».
Известия 00:08
Политика
Болгария отказала в визе российскому дипломату
Болгария отказала в выдаче визы военному атташе российского посольства в Софии.
Lenta.ru вчера в 12:19
Общество
Путин возмутился попытками сэкономить деньги на зарплатах санитарок
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил, что некоторые случаи попыток сэкономить деньги на зарплатах медперсонала вызывают недоумение.
ТАСС 08:19