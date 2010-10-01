Доля заемщиков среди населения выросла по сравнению с показателем на начало 2018 года. Тогда кредиты были у 52,4% занятого населения (у 38,1 млн человек из 72,6 млн). По словам представителя ЦБ, состав заемщиков постоянно обновляется.

ЦБ: кредиты есть у 54% занятого населения России

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