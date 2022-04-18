"К СПФС могут присоединяться и уже присоединяются иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнёрами. Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран", — подтвердила Набиуллина.
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз отключил от SWIFT семь крупных российских банков: ВТБ, "Россию", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обращается с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.
У российских военных есть доказательства, что Киев готовит на Пасху провокации с многочисленными жертвами среди мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Набиуллина отметила, что экономика вступает в «непростой период структурных изменений, связанных с санкциями», которые в первую очередь сказались на финансовом рынке, но теперь «начнут все больше сказываться на экономике».