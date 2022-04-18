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ЦБ: к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 организации

52 иностранные организации из 12 стран присоединились к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ
"К СПФС могут присоединяться и уже присоединяются иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнёрами. Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран", — подтвердила Набиуллина.
Life.ru
Сегодня к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT подключены более 11 тысяч участников во всех странах мира.
РИА Новости
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз отключил от SWIFT семь крупных российских банков: ВТБ, "Россию", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
РИА Новости

Подробнее о событии

Набиуллина заявила о присоединении к российскому аналогу SWIFT 52 иностранных организаций
РИА Новости05:35
ЦБ: к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 организации
Коммерсантъ05:07
Глава ЦБ заявила о присоединении к российскому аналогу SWIFT уже 52 иностранных организаций
RT на русском04:27
Набиуллина сообщила о присоединении 52 организаций из 12 стран к российскому аналогу SWIFT
ТАСС04:28
Глава ЦБ Набиуллина: уже 52 организации из 12 стран присоединились к российскому аналогу SWIFT
Известия04:50
К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 международных банка
News.ru04:17
К аналогу SWIFT в России уже присоединились 52 иностранных организации
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