Общий объем средств, которые Минфин с начала текущего года направляет на покупки валюты, в пятницу превысит 1 триллион рублей, а к концу года, если не произойдет значительной коррекции на мировом рынке нефти, эта сумма удвоится, давая повод властям задуматься об изменении бюджетного правила, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.
Зюзинский суд Москвы в пятницу назначил собственную психолого-лингвистическую экспертизу по административному делу известного блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в интервью, сообщили РИА Новости в суде.
О тестировании игр на Steam Deck Разработчикам тяжело далось тестирование игр 2020 года на протопитах с процессорами прошлого поколения, но ситуация изменилась с установкой нового гибридного чипа от AMD на финальный вариант Steam Deck.