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ЦБ купил валюту на 13,5 млрд рублей на внутреннем рынке

Центральный банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 22 июля на сумму 13,5 миллиарда рублей.
Компания
Общий объем средств, которые Минфин с начала текущего года направляет на покупки валюты, в пятницу превысит 1 триллион рублей.
Lenta.ru
Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет Банк России.
РИА Новости
Приоритетом, по словам эксперта, сейчас могла бы стать реализация инвестиционных проектов и рациональное использование денег ФНБ, а не скупка валюты на внутреннем рынке.
РИА Новости

С чего всё началось

Министерство финансов с начала года купило валюту на рынке на триллион рублей

Общий объем средств, которые Минфин с начала текущего года направляет на покупки валюты, в пятницу превысит 1 триллион рублей, а к концу года, если не произойдет значительной коррекции на мировом рынке нефти, эта сумма удвоится, давая повод властям задуматься об изменении бюджетного правила, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.
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Подробнее о событии

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