Общий объем средств, которые Минфин с начала текущего года направляет на покупки валюты, в пятницу превысит 1 триллион рублей, а к концу года, если не произойдет значительной коррекции на мировом рынке нефти, эта сумма удвоится, давая повод властям задуматься об изменении бюджетного правила, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.

РИА Новости 20:04