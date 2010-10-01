Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°ЦБ: курс валют вырос

На момент открытия торгов Московской биржи доллар вырос на 73 копейки, а евро — на 76 по сравнению с курсом закрытия торгов. В течение следующего часа валюта продолжила расти.
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Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Lenta.ru 14:12
Армия и оружие

Видео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США

Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».
News.ru 11:07
Технологии

Программист Миск назвал опасную уязвимость в iPhone и iPad

В iPad, iPhone удалось обнаружить уязвимость, которая открывает доступ к информации, скопированной в буфер обмена данными.
ToDay News Ufa 00:40
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 15:18
Происшествия

При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
RT на русском 18:00
Общество

Россиянам объяснили оплату работы в день голосования по Конституции

В Федерации независимых профсоюзов объяснили, как россиянам будут оплачивать работу в день, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:56
Общество

Свердловское министерство предупредило о вреде концертов Элджея

Министерство сообщило, что концерты Элджея запланированы в Свердловской области, и предупредило родителей о «последствиях» их посещения.
Дождь 12:38
Теннис

Теннисистка Шарапова завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
RT на русском 08:15
Футбол

«Реал» готовит «Ливерпулю» 180 млн евро за ван Дейка

Мадридский "Реал" планирует приобрести защитника английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка.
Вести.Ru 14:56
Политика

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
RT на русском 08:47
Космос

На орбите Луны запечатлели внеземной корабль

Goroday.ru 14:42
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Армия и оружие

Сирийские военные нашли химлабораторию боевиков в Идлибе

Секретную химическую лабораторию, лагерь подготовки боевиков и подземный бункер в несколько этажей, расположенный под скромным частным домом, обнаружили сирийские военные в ходе освобождения населенных пунктов Телль Мардих и Кафер Амин в провинции Идлиб.
Известия 21:00
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Экономика

Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве

Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
RT на русском 21:12
Космос

Ракету «Ангара» с Восточного запустят дважды

Ракета "Ангара" в 2024 году будет запущена с космодрома Восточный дважды – с беспилотным космическим кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.
РИА Новости вчера в 02:27
Энергетика

Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
РБК 10:52
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru 05:08
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Дождь вчера в 14:21
Наука

За 50 лет разработан первый новый препарат для лечения кашля

Как утверждают врачи, данный препарат станет новым способом лечения кашля, созданным за последние 50 лет.
Ugpressa.ru 15:29
Общество

Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
Газета.Ru 10:13
Происшествия

Школьник из Минусинска оказался на грани смерти после нападения

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства нападения на 12-летнего ребенка в городе Минусинске в Красноярском крае.
РЕН ТВ вчера в 14:31
Хоккей

Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра

Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Чемпионат вчера в 21:53
Политика

Главы МИД Японии и Китая обсудили ситуацию с COVID-2019

Глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
RT на русском 21:58
Политика

США угрожают Сербии санкциями из-за покупки российского вооружения

Представитель американского Госдепартамента, комментируя доставку Белграду первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», призвал Сербию отказаться от приобретения вооружения у РФ под угрозой санкций.
RuNews24.ru 19:56
Происшествия

Молодой человек погиб в ДТП в Иркутске

От полученного удара молодой человек погиб.
Байкал24 22:22
Политика

Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
РБК 01:26
Политика

«Справедливая Россия» озвучила поправки в Конституцию

СР предлагает вернуть прежний пенсионный возраст, изменить индексацию пенсий с "регулярной" на "ежегодную", а также распространить её на всех пенсионеров (в том числе и работающих).
Первый областной портал новостей 08:29
Биатлон

Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
Чемпионат 10:26
Футбол

Реал — Манчестер Сити 1:2

Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 14:16
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