Общество
Телеканал 360°ЦБ: курс валют вырос
На момент открытия торгов Московской биржи доллар вырос на 73 копейки, а евро — на 76 по сравнению с курсом закрытия торгов. В течение следующего часа валюта продолжила расти.
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Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Армия и оружие
Видео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США
Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».
Технологии
Программист Миск назвал опасную уязвимость в iPhone и iPad
В iPad, iPhone удалось обнаружить уязвимость, которая открывает доступ к информации, скопированной в буфер обмена данными.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Происшествия
При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
Общество
Россиянам объяснили оплату работы в день голосования по Конституции
В Федерации независимых профсоюзов объяснили, как россиянам будут оплачивать работу в день, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Общество
Свердловское министерство предупредило о вреде концертов Элджея
Министерство сообщило, что концерты Элджея запланированы в Свердловской области, и предупредило родителей о «последствиях» их посещения.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Футбол
«Реал» готовит «Ливерпулю» 180 млн евро за ван Дейка
Мадридский "Реал" планирует приобрести защитника английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка.
Политика
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Космос
На орбите Луны запечатлели внеземной корабль
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Армия и оружие
Сирийские военные нашли химлабораторию боевиков в Идлибе
Секретную химическую лабораторию, лагерь подготовки боевиков и подземный бункер в несколько этажей, расположенный под скромным частным домом, обнаружили сирийские военные в ходе освобождения населенных пунктов Телль Мардих и Кафер Амин в провинции Идлиб.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Экономика
Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве
Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
Космос
Ракету «Ангара» с Восточного запустят дважды
Ракета "Ангара" в 2024 году будет запущена с космодрома Восточный дважды – с беспилотным космическим кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Наука
За 50 лет разработан первый новый препарат для лечения кашля
Как утверждают врачи, данный препарат станет новым способом лечения кашля, созданным за последние 50 лет.
Общество
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
Происшествия
Школьник из Минусинска оказался на грани смерти после нападения
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства нападения на 12-летнего ребенка в городе Минусинске в Красноярском крае.
Хоккей
Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра
Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Политика
Главы МИД Японии и Китая обсудили ситуацию с COVID-2019
Глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Политика
США угрожают Сербии санкциями из-за покупки российского вооружения
Представитель американского Госдепартамента, комментируя доставку Белграду первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», призвал Сербию отказаться от приобретения вооружения у РФ под угрозой санкций.
Происшествия
Молодой человек погиб в ДТП в Иркутске
От полученного удара молодой человек погиб.
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Политика
«Справедливая Россия» озвучила поправки в Конституцию
СР предлагает вернуть прежний пенсионный возраст, изменить индексацию пенсий с "регулярной" на "ежегодную", а также распространить её на всех пенсионеров (в том числе и работающих).
Биатлон
Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте
На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
Футбол
Реал — Манчестер Сити 1:2
Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.