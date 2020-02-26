Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс доллара на четверг вырос до 65,52 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,0945 рубля.
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Официальные курсы доллара и евро вновь резко повышены

Росбалт05:12

Официальный курс доллара на четверг вырос до 65,52 рубля

ПРАЙМ04:17

ЦБ РФ установил курс евро с 27 февраля в размере 71,2439 руб

Финмаркет04:17

Курс валют на завтра: стало известно, сколько будут стоить доллар и евро

Свободная Пресса04:27

Официальный курс доллара повысился на 60 копеек, евро — на 78

Банки.ру04:30

Официальный курс евро на четверг вырос на 78 копеек

РИА Новости04:51

ЦБ: курс валют вырос

Телеканал 360°вчера в 06:29
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В Кремле отреагировали на заявления бывшего помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова об Украине и Донбассе, которые он сделал, отвечая на вопросы директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
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Украина объявила о встрече глав МИД «нормандской четверки»

Последний саммит «нормандской четверки» — глав России, Украины, Франции и Германии — прошел в Париже 9 декабря, спустя три года после предыдущего.
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Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, сообщил его адвокат Александр Почуев.
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Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику

Негативный эффект от коронавируса для российской экономики будет растянут во времени, при неблагоприятном развитии ситуации он может составить 0,2-0,3 процентного пункта ВВП, сообщил РИА Новости главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.
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Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине

Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.
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