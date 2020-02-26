Финансы
ПРАЙМОфициальный курс доллара на четверг вырос до 65,52 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,0945 рубля.
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Политика
В Кремле отреагировали на заявления Суркова об Украине и Донбассе
В Кремле отреагировали на заявления бывшего помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова об Украине и Донбассе, которые он сделал, отвечая на вопросы директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
Культура
На КиноПоиск HD вышел документальный фильм о Владе Листьеве
Своей версией убийства Листьева в фильме поделятся следователь по делу Петр Трибой, создатели российского телевидения Леонид Парфенов, Александр Любимов, Леонид Якубович, а также непубличные люди, которые имели самое прямое отношение к событиям.
Экономика
Китай в три раза обогнал США по числу новых миллиардеров
В прошлом году в Китае появилось почти в три раза больше миллиардеров, чем в США, следует из отчета китайской исследовательской компании Hurun.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Авто
Уникальную систему против угона получат автомобили Toyota и Lexus
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Происшествия
В Петербурге задержали предполагаемого вербовщика террористов
Следователи, полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который подозревается в вербовке граждан для участия в международной террористической группировке, а также финансировании терроризма, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
Посольство России вошло в пятерку должников за въезд в центр Лондона
Российское посольство в британской столице вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр Лондона, говорится в сообщении парламента Великобритании.
Футбол
«Зенит» и «Локо» рассудит Турбин, «Динамо» и «Спартак» – Карасев
Авто
Самый мощный Volkswagen Touareg R зарядили от розетки
Новый Volkswagen Touareg R является самой мощной версией модели.
Политика
Украина объявила о встрече глав МИД «нормандской четверки»
Последний саммит «нормандской четверки» — глав России, Украины, Франции и Германии — прошел в Париже 9 декабря, спустя три года после предыдущего.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Происшествия
СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову
Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Кино
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова
"Наивные", - заочно отвечает им Лоза, поясняя: "Они всё еще верят в чудо, которого не бывает".
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Экономика
Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику
Негативный эффект от коронавируса для российской экономики будет растянут во времени, при неблагоприятном развитии ситуации он может составить 0,2-0,3 процентного пункта ВВП, сообщил РИА Новости главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.
Гаджеты
Опубликованы первые официальные изображения Realme 6 и 6 Pro
Благодаря индийскому инсайдеру Судханшу Амбхоре в сети появились официальные рендеры конкурентов Redmi Note 9 и Note 9 Pro.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова вышла замуж за 58-летнего Джаника Файзиева
Востребованная российская актриса Светлана Иванова оформила официальный брак с известным режиссером Джаником Файзиевым.
Экономика
Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%
Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Наука
Древняя ДНК из Сардинии раскрывает 6 000 лет генетической истории
Ученые уверены, что Сардиния имеет особенно интересную генетическую историю.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Политика
Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.
Шоу-бизнес
Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками
Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.
Экономика
Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе
Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019.
Политика
Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.