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Интерфакс

ЦБ либерализует допуск иностранных ETF на российский рынок

Банк России либерализует регулирование и актуализирует требования в части листинга иностранных ETF на российских биржах. Соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора.В источнике
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С чего всё началось

ЦБ предупредил начинающих инвесторов об опасностях фондового рынка

Начинающим инвесторам не стоит начинать играть на бирже с больших сумм, инвестировать в сложные инструменты и торговать с кредитным плечом, при этом важно оценивать риски потери денег при покупке акций малоизвестных компаний, порекомендовал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
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ЦБ рассказал об опасностях фондового рынка для начинающих инвесторов

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Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Таджикистаном и Узбекистаном

Россия c 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Комсомольская правда22 марта в 15:39