ЦБ либерализует допуск иностранных ETF на российский рынок
Банк России либерализует регулирование и актуализирует требования в части листинга иностранных ETF на российских биржах. Соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора.В источнике
С чего всё началось
ЦБ предупредил начинающих инвесторов об опасностях фондового рынка
Начинающим инвесторам не стоит начинать играть на бирже с больших сумм, инвестировать в сложные инструменты и торговать с кредитным плечом, при этом важно оценивать риски потери денег при покупке акций малоизвестных компаний, порекомендовал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РИА Новости23:31