Экономика

ТАССТАССЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

Банк России аннулировал лицензию московского Проминвестбанка - приказ.
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Центробанк аннулировал лицензию московского банка «Кузнецкий мост»

Вечерняя Москва03:29

Аннулированы лицензии у банков «Кузнецкий мост» и Проминвестбанк

Интерфакс03:26

ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

ТАСС03:24

ЦБ аннулировал лицензию столичного банка «Кузнецкий мост»

Агентство Москва03:22

ЦБ лишил лицензии два московских банка

РБК03:19

ЦБ аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»

Газета.Ru03:19

ЦБ аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»

Коммерсантъ03:25
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Общество

Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом

Вести.Ru вчера в 05:38
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Здоровье

В 43 медучреждениях Свердловской области выявили очаги коронавируса с начала пандемии

Очаги новой коронавирусной инфекции выявлены в 43 медучреждениях Свердловской области с апреля, сообщил в пятницу полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.
ТАСС 02:15
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Технологии

«Норникель» пригласил академиков РАН исследовать экологию Таймыра

Потанин, комментируя начало исследования, добавил, что в настоящее время "Норникель" понимает необходимость изучения арктических регионов.
Inkazan вчера в 10:05
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
1,3K
Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru вчера в 07:23
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Футбол

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу

RT на русском вчера в 16:58
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Армия и оружие

В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов

Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
РБК 03:32
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Общество

Мишустин прилетел в Белоруссию на заседание межправсовета ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
ПолитРоссия 03:25
Общество

В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:34
Экономика

Mastercard изменит правила конвертации валют

Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
Коммерсантъ 01:51
7
Политика

Мурашко заявил об интересе к опыту России в борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об интересе других стран к российскому опыту борьбы с коронавирусом.
RT на русском 02:39
3
Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
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Политика

Пушков заявил о невозможности существования Украины без России

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России.
РИА Новости вчера в 21:02
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Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн

В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 01:14
7
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
22
Общество

Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
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Политика

Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК вчера в 16:34
17
Технологии

В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Сеть ресторанов фастфуда KFC намерена печатать наггетсы из искусственного куриного мяса, используя особый 3D-биопринтер.
Игромания.ру вчера в 16:29
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Происшествия

В Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов в Байкал

ТАСС 00:38
38
Общество

В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса

В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
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Экономика

Промышленное производство в РФ второй месяц подряд упало почти на 10%

Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, снизили объемы производства на 6,5% к июню 2019 года (это лучше показателей апреля и мая, когда падение по сравнению с аналогичными периодами 2019 года достигало 11,4% и 10,9%, соответственно).
Интерфакс вчера в 14:12
22
Общество

Хабаровские медики рекомендовали вернуть ограничения по COVID-19

Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева рекомендовала оперативному штабу по борьбе с коронавирусом рассмотреть вопрос о возвращении ограничений из-за роста заболеваемости этой инфекцией, сообщила пресс-служба правительства края.
РИА Новости 02:55
Политика

Витренко покинул пост исполнительного директора Нафтогаза

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о завершении работы в компании.
Взгляд.ру вчера в 17:55
Происшествия

Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве

Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
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Общество

83 участника ЕГЭ в Нижегородской области получили 100 баллов

Стали известны первые результаты ЕГЭ по Нижегородской области, об этом в Instagram написал министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин.
Время Н вчера в 08:20
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Политика

FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список

Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях.
РБК 03:07
1
Политика

В Белом доме намерены принять меры для охраны разработок вакцин

Белый дом поставлен в известность о хакерских атаках на разработчиков вакцин против коронавируса в Канаде, США и Великобритании и намерен принять меры для защиты безопасности производителей, заявила пресс-секретарь администрации американского президента Кейли Макэнани.
RT на русском вчера в 16:10
Политика

В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

REGNUM вчера в 18:49
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Политика

Потсдамская конференция прошла 75 лет назад

Последняя конференция лидеров «Большой тройки» — руководителей трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне (СССР, США и Великобритании) — открылась 17 июля 1945 года в Потсдаме (пригород Берлина).
Парламентская газета вчера в 18:12
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