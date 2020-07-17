Здоровье В 43 медучреждениях Свердловской области выявили очаги коронавируса с начала пандемии Очаги новой коронавирусной инфекции выявлены в 43 медучреждениях Свердловской области с апреля, сообщил в пятницу полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов. 29

Происшествия В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. 1,3K

Общество Мишустин прилетел в Белоруссию на заседание межправсовета ЕАЭС Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Общество В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.

Экономика Mastercard изменит правила конвертации валют Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы. 7

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Здоровье Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны. 7

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 22

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Политика Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко. 17

Общество В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости. 583

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Политика Витренко покинул пост исполнительного директора Нафтогаза Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о завершении работы в компании.

Происшествия Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 140

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Политика FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях. 1

Политика В Белом доме намерены принять меры для охраны разработок вакцин Белый дом поставлен в известность о хакерских атаках на разработчиков вакцин против коронавируса в Канаде, США и Великобритании и намерен принять меры для защиты безопасности производителей, заявила пресс-секретарь администрации американского президента Кейли Макэнани.