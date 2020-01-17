Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦБ лишил московский банк лицензии

ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию у московского ПФС-банка. По данным регулятора, организация занимала 348-е место в российской банковской системе.
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Центробанк лишил лицензии московский «ПФС-банк»

Вечерняя Москва00:35

ЦБ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Москва 2401:05

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Агентство Москва00:45

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-БАНКА

Российская газета02:42

В России осталось 400 банков

ИА БанкИнформСервис14 января в 06:22

Нэклис-Банк лишился лицензии

Современный Предприниматель14 января в 01:40

Суд 10 февраля рассмотрит дело о ликвидации ивановского Кранбанка

РАПСИ14 января в 01:00
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Политика

В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств

У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения.
РБК 06:20
Происшествия

СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
RT на русском 06:08
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Спорт

Олимпийский комитет России присоединился к делу между WADA и РУСАДА

"16 января 2020 года Олимпийский комитет России направил в Спортивный арбитражный суд официальное заявление о вступлении в дело по спору между WADA и РУСАДА относительно решения исполкома Всемирного антидопингового агентства", - говорится в сообщении ОКР на официальном сайте.
МК-Спорт 05:40
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75-летний Максим Дунаевский женится в восьмой раз

В студии программы 75-летний композитор объявил о разводе со своей седьмой женой Мариной Рождественской, которая младше него на 27 лет.
Вокруг ТВ вчера в 05:45
Происшествия

Следователи проверяют сообщение об избившем учителя восьмикласснике

Вести.Ru 05:31
Политика

Почти половина россиян уверены в реализации послания Путина парламенту

Почти половина россиян считают, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет реализовано, а около 40% полагают, что реализация послания повлияет на жизнь простых людей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 06:54
Политика

Мишустин и Медведев встретились с правительством

Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Lenta.ru 05:54
Спорт

Горячкина вышла вперед в матче за шахматную корону с Цзюй Вэньцзюнь

РИА Новости 04:53
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq для РФ

Новый компактный кроссовер Skoda Karoq выйдет в продажу на российском авторынке уже в первом квартале 2020 года.
Daily-Motor.Ru 02:06
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru 05:10
Политика

Лавров назвал ситуацию вокруг Sputnik Эстония пятном на репутации ЕС

Бездействие в ситуации со Sputnik Эстония оставляет очередное пятно на репутации Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции.
РИА Новости 06:02
Происшествия

Два человека погибли в массовом ДТП под Барнаулом

Два человека стали жертвами массового ДТП под Барнаулом с участием 15 автомобилей.
Известия 06:04
Общество

Шнуров дал стихотворное наставление новому премьеру Мишустину

Piter.tv 05:20
Происшествия

Тело экс-главы СНБ Армении нашли в Ереване

В Ереване обнаружили тело бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением.
Известия 06:17
Политика

Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Газета.Ru 05:14
Гаджеты

В Google Play нашли разряжающие смартфон приложения

Известия вчера в 20:24
Политика

Лавров ответил на условия Киева по выборам в Донбассе

Напомним, что накануне Киев выдвинул условия для проведения выборов в Донбассе.
ИА Новороссия 06:18
Политика

Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Газета.Ru 06:59
Технологии

Mail.ru занял третье место в европейском рейтинге мобильных приложений

В первую тройку среди европейских производителей мобильных приложений по уровню доходов за 2019 год вошла группа компаний Mail.ru, заявили в маркетинговой компании App Annie, 17 января сообщает ТАСС.
Красная весна 03:27
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово

"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 08:29
Происшествия

Суд получил ходатайство об аресте заммэра Ярославля по делу о взятке

Кировский районный суд Ярославля получил ходатайство следствия об аресте задержанного по подозрению в получении взятки заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
РИА Новости 06:26
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 05:50
Политика

Премьер-министр Украины объяснил решение подать в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе выступления в Верховной раде объяснил свое решение подать в отставку.
РИА Новости 06:16
Технологии

Такую Sony PlayStation 5 мы можем увидеть на полках магазинов

В сети уже несколько раз появлялись рендеры и снимки игровой приставки Sony PlayStation 5. Однако они показывали комплект для разработчиков, дизайн которого сильно отличается от того, что мы увидим на полках магазинов.
iXBT.com вчера в 22:57
Политика

Путин предложил внести изменения в российскую Конституцию

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с традиционным посланием к Федеральному собранию, предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в российскую Конституцию.
ПолитРоссия 15 января в 05:14
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках

Татуировки молодого человека сделали его популярным. За блогом сына Елены Яковлевой следит всё больше людей.
Uznayvse.ru 06:25
Политика

Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию

Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.
Право.ру вчера в 01:37
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