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ЦБ: мошенники украли у банковских клиентов более трех миллиардов рублей за апрель-июнь

Мошенники украли у банковских клиентов более трех миллиардов рублей за апрель-июнь.
Lenta.ru
Объем похищенных средств вырос более чем в 3,4 раза - до 435,6 млн рублей.
Финмаркет
Деньги крадут в основном через онлайн-банкинг физлиц, также злоумышленники используют фишинг (мошеннические сайты и ссылки), вирусы и находят уязвимости в программном обеспечении.
Lenta.ru
Меньше всего было возмещено при хищениях через онлайн-банкинг юридических лиц — 0,2% (против 13,6% в 2020 году).
РБК

С чего всё началось

Количество операций, проведенных без согласия клиентов банков (ОБС), во 2 квартале 2021 года выросло на 23% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, а объем таких операций в годовом выражении вырос на 38%, до 3,01 млрд рублей, говорится в материалах
 Банка России.

Подробнее о событии

Мошенники украли у клиентов банков в России свыше ₽3 млрд за три месяца
РБК11:19
Во II квартале 2021-го число мошеннических операций в банках выросло на 23%
Известия05:09
ЦБ запросил блокировку 12 тысяч мошеннических номеров
Expert.ru04:55
Объем украденных у россиян мошенниками средств вырос почти на 40%
Ведомости04:53
ЦБ: Во втором квартале 2021 года мошенники похитили у россиян 3 млрд рублей
Российская газета04:48
Банк России: кибермошенники во втором квартале похитили у россиян более трех миллиардов рублей
ПРАЙМ04:37
ЦБ во II квартале инициировал блокировку около 12 тыс. телефонных номеров мошенников
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