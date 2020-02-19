Экономика
СаминвесторЦБ может изменить процедуру компенсации похищенных денег
Сегодня, 19 февраля 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ рассмотрит возможность изменения процедуры компенсации похищенных денежных средств банковских клиентов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль
ТАСС19 февраля в 03:36
Центробанк подумает об изменении процедуры компенсации банкам похищенных средств клиентов
Финмаркет19 февраля в 05:17
В России изменят процедуру возврата похищенных средств клиентов банков
Rambler News Service19 февраля в 07:41
В 2019 году пострадавшим от кибермошенников россиянам вернули более 870 млн рублей
Татар-информ19 февраля в 10:08
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, который сбил журналиста
Водитель, сбивший на автомобиле Mercedes журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, задержан в Красноярске на 48 часов до избрания ему меры пресечения.
Происшествия
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Происшествия
Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде
Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
Общество
Врач рассказала о вреде и пользе блинов
Эндокринолог, заведующая амбулаторным приемом стационара "Мединцентра" (филиал ГлавУпДК при МИД России), Елена Мамонтова рассказала, кому лучше воздержаться от употребления блинов.
Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Общество
Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу
Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Происшествия
В одной из тюрем Китая коронавирусом заразились 200 заключенных
Инфицирование подтверждено у 200 заключенных и семи сотрудников охраны, говорится в опубликованном в пятницу заявлении пресс-службы провинциального правительства.
Космос
В России создадут ракету для бюджетных запусков
Политика
Главы Евросоюза не достигли сделки по бюджету
В рамках саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не достигли соглашения по семилетнему бюджету.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Общество
Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из КНР
Скалецкая решила провести 14 дней с эвакуированными из Китая в санаторий в Полтавской области украинцами, чтобы успокоить местных жителей.
Наука
Ученые поплатились за исследование опасности вейпа
После нескольких месяцев давления со стороны научного сообщества академический журнал Американской кардиологической ассоциации отказался от растиражированного к тому моменту исследования, в котором говорилось о высокой вероятности сердечного приступа в результате использования электронных сигарет и вейпов.
Происшествия
11 человек стали жертвами стрелка в Германии
Политика
Макрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.
Армия и оружие
Последствия обстрела украинскими карателями поселка Сигнальное
Алексей Смирнов, командир гуманитарного батальона «Ангел» опубликовал видео, где зафиксированы послествия очередного обстрела украинских карателей в прифронтовом поселке Сигнальное.
Биатлон
Карим Халили готовится бежать эстафету на ЧМ по биатлону
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Сенаторы уверены, что такая мера позволит бороться с борщевиком не только на участках сельскохозяйственного значения, но и на дачах, которые часто являются источником распространения семян вредоносного растения.
Здоровье
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Общество
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд России меняет правила выплаты пенсий на банковские карты. Изменения произойдут с первого июля.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Армия и оружие
Армия Хафтара сообщила об уничтожении турецкого судна в порту Триполи
Футбол
Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Общество
Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович ответил сенатору Василию Иконникову, который пристыдил его за жалобы на низкую пенсию.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.