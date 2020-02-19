Экономика

СаминвесторСаминвесторЦБ может изменить процедуру компенсации похищенных денег

Сегодня, 19 февраля 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ рассмотрит возможность изменения процедуры компенсации похищенных денежных средств банковских клиентов.
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
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